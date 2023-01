$!Anuncia Miley Cyrus ‘Flowers’ y canta con Sia, y Paris Hilton

Miley Cyrus no podía haber anunciado con menos sutileza de que volvería este 2023. La cantante posteó una cuenta atrás que finalmente, más que a nueva música, parecía llevar a su especial de Año Nuevo de la NBC. Pero al final, ha habido un poco de las dos cosas.

La cantante apareció en el especial de la NBC junto a su madrina Dolly Parton e interpretó varias canciones como Wrecking Ball. En cuanto a colaboraciones, hizo Let’s Dance con David Byrne, Midnight Sky con Fletcher, Stars Are Blind con Sia y Paris Hilton y I Will Always Love You y I Love Rock and Roll con Dolly Parton. También han aparecido otros invitados como Swae Lee.