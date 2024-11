Anuncia Mon Laferte concierto completamente desnuda

Mon Laferte se ha caracterizado por ser una cantante disruptiva, que no teme a ser audaz con sus canciones y las críticas no le incomodan. Sin embargo, nadie pensaba que la intérprete de Mi buen amor tomaría una decisión tan importante y radical al liberarse personalmente de sus temores y ofrecer un concierto ¡completamente desnuda!

Fue la cantante quien dio a conocer esta propuesta en el marco de su exposición Autopolética. “Cantaré desnuda, si, el desnudo ha sido una de las formas más antiguas y significativas de expresión artística a lo largo de la historia, el arte ha explorado y celebrado el cuerpo humano en su forma más natural, despojado de cualquier atuendo o barrera”, escribió en su cuenta de Instagram, donde acompañó el texto con imágenes donde se muestra sin ropa.

“Si, si, si, pero aún nos cuesta, a mi aún me cuesta mucho, incluso ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto”.