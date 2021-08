Anuncia Mon Laferte que espera a su primer bebé

El video que duró seis minutos, rápidamente llegó a ojos y oídos de sus seguidores quienes le mostraron su amor y apoyo mediante miles y miles de comentarios.

Se supone que debo esperar tres meses para contarlo pero ya no puedo ocultarlo más. No puedo avanzar y seguir ocultando esto. He tratado de llevar adelante mi música, ser creativa pero ha sido un año de la mierda porque ha habido muchas cosas, no es fácil ser mujer y estar dentro de la industria pero aquí estamos.

Asimismo, Milenio.com informó que Mon Laferte publicó sus primeras fotos de esta nueva etapa de su vida: Mis primeras fotos embarazada Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así... ¡soy feliz! Seré mamá, qué hermosa es la vida.