Anuncia Natanael Cano una dinámica, con la que sus fans pueden ganar 1 millón de pesos

El cantante Natanael Cano anunció una dinámica especial dirigida a sus seguidores en la Ciudad de México. El artista difundió un mensaje en sus redes sociales donde confirmó que la revelación de la fecha de su nuevo álbum estará vinculada a un juego de pistas urbano. Aquí se presentan los detalles del evento donde sus fans podrán ganarse 1 millón de pesos, los requisitos para participar, las fechas clave y los premios confirmados por el intérprete de corridos tumbados. La actividad inicia oficialmente este sábado 25 de julio a las 11:00 a.m. En ese momento, el cantante publicará la primera pista a través de sus canales oficiales, detalla elimparcial.com

El proceso para participar consta de los siguientes pasos -Estar en la CDMX: La dinámica requiere presencia física en la Ciudad de México para seguir las indicaciones locales. -Localizar el primer código QR: La primera pista guiará a los participantes hacia un código QR ubicado en la ciudad. -Registro en plataforma: Al escanear el código, las personas deben registrarse para ingresar al sistema de la búsqueda. -Completar la ruta: Cada código revelará la ubicación del siguiente. -El avance depende de resolver la secuencia completa hasta llegar al punto.

Dinámica.