Anuncia Natanael Cano una dinámica, con la que sus fans pueden ganar 1 millón de pesos

El cantante Natanael Cano anunció una dinámica especial dirigida a sus seguidores en la Ciudad de México. El artista difundió un mensaje en sus redes sociales donde confirmó que la revelación de la fecha de su nuevo álbum estará vinculada a un juego de pistas urbano.
Aquí se presentan los detalles del evento donde sus fans podrán ganarse 1 millón de pesos, los requisitos para participar, las fechas clave y los premios confirmados por el intérprete de corridos tumbados.
La actividad inicia oficialmente este sábado 25 de julio a las 11:00 a.m. En ese momento, el cantante publicará la primera pista a través de sus canales oficiales, detalla elimparcial.com
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El proceso para participar consta de los siguientes pasos
-Estar en la CDMX: La dinámica requiere presencia física en la Ciudad de México para seguir las indicaciones locales.
-Localizar el primer código QR: La primera pista guiará a los participantes hacia un código QR ubicado en la ciudad.
-Registro en plataforma: Al escanear el código, las personas deben registrarse para ingresar al sistema de la búsqueda.
-Completar la ruta: Cada código revelará la ubicación del siguiente.
-El avance depende de resolver la secuencia completa hasta llegar al punto.
¿Cuáles son los premios para los ganadores del concurso?
El concurso contempla recompensas para el primer participante en completar la ruta y para los siguientes diez lugares.
Premio para el primer lugar
-Un millón de pesos mexicano en efectivo.
-Acceso anticipado: Revelación de la fecha del nuevo álbum antes del anuncio público.
-Entradas al concierto: Boletos para el próximo show de Natanael Cano en la CDMX.
-Pase exclusivo: Entrada a la Listening Party (La Más Tumbada Experience).
Premio para los siguientes 10 lugares
Pase a la experiencia: Acceso a La Más Tumbada Experience para convivir con el artista.
En la publicación oficial, Natanael Cano dedicó unas palabras de agradecimiento a la comunidad de oyentes que ha seguido su trayectoria musical.
“Toda historia tiene un comienzo... pero las buenas no te las cuentan, las vives. Esto es pa’ los que han estado firmes desde el día uno”.
El artista también explicó la razón detrás de esta actividad interactiva para el lanzamiento de su material discográfico: “No les iba a soltar la fecha nomás así, quiero que se la ganen. Porque esto nunca ha sido nomás mío, siempre ha sido de ustedes‘’, escribió el cantante.