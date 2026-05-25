Anuncia Netflix docuserie ‘Michael Jackson: The verdict’ sobre su juicio de 2005

La serie, que se estrenará el 3 de junio, analiza el juicio penal de Jackson en 2005 por acusaciones de abuso de menores que involucraban a un adolescente.

Mientras el biopic autorizado de Michael Jackson acumula más de 600 millones de dólares en la taquilla global y envía el catálogo del fallecido Rey del Pop de regreso a los primeros puestos de los charts, Netflix anunció su propio proyecto sobre Michael Jackson: la serie documental de tres partes titulado Michael Jackson: The Verdict.

“Su absolución de todos los cargos solo avivó aún más el interés público en la celebridad de proporciones más épicas que estaba en el centro del juicio, un interés que persiste mucho después de la muerte de Jackson en 2009”.

“En 2003, Michael Jackson, posiblemente la figura más famosa y querida de la cultura pop de todos los tiempos, fue acusado de múltiples cargos de abuso de menores, desatando una tormenta mediática y procedimientos judiciales que cautivaron a millones”, dice una descripción de la plataforma de streaming.

Jackson fue acusado de haber abusado de Gavin Arvizo, un paciente de cáncer de 13 años, en su propiedad Neverland Ranch en un juicio que ocurrió más de una década después de que Jackson fuera acusado por primera vez de abuso infantil en 1993, detalla billboard.com

En este último caso, Jackson también negó las acusaciones y llegó a un acuerdo con el acusador por un monto reportado de 23 millones de dólares en una demanda civil. Durante el juicio de 2005, la defensa llamó a varios testigos famosos, incluidos el ex actor infantil Macaulay Culkin, Chris Tucker, Jay Leno y George Lopez, para testificar en defensa de Jackson antes de que el jurado emitiera un veredicto de no culpabilidad el 13 de junio de 2005.

Al revisar el juicio, Michael Jackson: The Verdict se centrará en los principales actores de la saga, incluyendo nuevas entrevistas con jurados, testigos presenciales, figuras de los medios, acusadores y defensores que estuvieron en la sala del tribunal, analizando el caso contra Jackson desde las perspectivas tanto de la fiscalía como de la defensa.

El director Nick Green y la productora ejecutiva Fiona Stourton dijeron en un comunicado que, 20 años después del juicio en el que Jackson — quien negó vehementemente los cargos — fue declarado no culpable, la controversia sobre el drama judicial todavía está presente.

“No se permitieron cámaras en el tribunal, y por lo tanto la visión pública de los hechos en ese momento fue filtrada por comentaristas y presentada de manera fragmentada. Era hora de hacer un análisis forense del juicio en su conjunto”, dijeron.

“Cualquiera que esté interesado en la historia de Michael Jackson debería sentir que este documental les da una ventana a lo que en gran parte fue un evento cerrado y una oportunidad de acercarse a lo que ocurrió”.

El tráiler de la serie comienza con imágenes de la policía de Los Ángeles descendiendo en la casa de Jackson en Neverland, con investigadores recorriendo la residencia preguntando si hay “habitaciones secretas”.

Incluye la tristemente célebre foto de ficha policial de Jackson con los ojos muy abiertos tomada tras su arresto, testimonios de quienes estuvieron allí sobre las perturbadoras afirmaciones del acusador y fragmentos de sus fans acérrimos apoyando al cantante fuera del tribunal y celebrando la absolución.