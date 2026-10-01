Anuncia Netflix el regreso de ‘Merlina’ con la tercera temporada

Este miércoles, Netflix confirmó que la producción de la tercera temporada de Merlina ya terminó oficialmente, por lo que la serie se prepara para regresar a la plataforma luego del final de la segunda temporada en septiembre de 2025. Jenna Ortega encabeza de nueva cuenta la serie inspirada en la Familia Addams que la catapultó a la fama internacional. Además, nuevamente estará bajo la dirección del cineasta Tim Burton, quien también se desempeña como productor ejecutivo de la serie. Según la información compartida por Reforma, el rodaje de los nuevos episodios se realizó en París y Dublín, después de que la segunda temporada, estrenada el año pasado en dos partes, terminara con Merlina emprendiendo un nuevo viaje junto a su Tío Lucas para rescatar a Enid Sinclair, quien había quedado atrapada tras transformarse en una mujer lobo alfa, señala vanguardia.com

La tercera temporada de ‘Merlina’ ya está en producción 💜🖤 Winona Ryder se une a Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Eva Green y todos tus favs que ya conoces. pic.twitter.com/pWU1rhg9DZ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 23, 2026

Desde su estreno en 2022, la serie se mantiene como uno de los mayores éxitos de Netflix, pues su primera temporada se convirtió en la serie en inglés más vista en la historia de la plataforma y ocupó el segundo lugar general, únicamente detrás de la primera temporada de El Juego del Calamar. La segunda temporada también consiguió cifras destacadas y terminó dentro del listado de los 10 títulos más vistos de todos los tiempos de Netflix, mientras que sus primeros cuatro episodios acumularon 50 millones de visualizaciones durante sus primeros cinco días, igualando el desempeño inicial de la primera entrega.

Para la tercera temporada, Jenna Ortega volverá a compartir pantalla con Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams, Luis Guzmán como Gomez Addams, Isaac Ordonez como Pugsley Addams, Emma Myers como Enid Sinclair, Fred Armisen como el Tío Lucas y Hunter Doohan como Tyler Galpin. El reparto también contará nuevamente con Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Joanna Lumley y Andrew McCarthy, además de varias incorporaciones que ampliarán el universo de la familia Addams. Entre ellas destaca Eva Green, quien interpretará a Ophelia Frump, hermana de Morticia y tía de Merlina, mientras que Lena Headey, James Lance, Oscar Morgan, Chris Sarandon, Noah Taylor y Kennedy Moyer también se sumarán a la producción.