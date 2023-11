La noticia tomó por sorpresa a la comunidad gamer, quienes se enteraron por medio de redes sociales del live action del juego de video The Legend of Zelda , no obstante, la confirmación vino de la página oficial de Nintendo, en donde se dan especificaciones acerca del desarrollo de este proyecto.

NEWS: Nintendo Announces The Legend Of Zelda Live-Action Film ⚔️ MORE: https://t.co/PoZx2yygiJ pic.twitter.com/vBJGz6snxf

Como director del proyecto se ha designado a Wes Ball, que próximamente estrenará Kingdom of the planet of the Apes y que ha incursionado en mundos fantásticos, muchas veces distópicos, durante su carrera en el cine, detalló vanguardia.com

Según declaraciones de Miyamoto, este proyecto tiene tiempo desarrollándose, todavía no se ha revelado una posible fecha de estreno y tampoco se ha dado a conocer el reparto que tendrá esta película.