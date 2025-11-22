Anuncia oficialmente Hilary Duff su nuevo álbum ‘Luck...or something’

El proyecto llega bajo el sello Atlantic Records, compañía con la que Duff firma una nueva etapa creativa luego de su último disco, Breathe In. Breathe Out. (2015).

Después de diez años sin estrenar música original, Hilary Duff marca su esperado regreso a la industria con el anuncio oficial de su sexto álbum de estudio, titulado Luck... or something, cuyo lanzamiento está programado para el 20 de febrero de 2026.

La actriz y cantante también presentó su primer sencillo, Mature, lanzado el 6 de noviembre, una pieza introspectiva que funciona como diálogo entre su yo adulto y su versión más joven, señala elimparcial.com

El tema fue escrito en colaboración con Matthew Koma —su esposo— y la compositora Madison Love, consolidando un sonido emocional y personal que anticipa la esencia del nuevo álbum.

Duff describió Luck... or something como un disco cargado de “amor, ansiedad nocturna y un poco de caos”, elementos que reflejan su vida actual como artista, mujer y madre.

La cantante espera que el público pueda verse a sí mismo en las historias y emociones que componen este esperado regreso musical, el primero en más de una década.

Para celebrar y promocionar este lanzamiento, Hilary emprenderá una mini gira íntima titulada Small Rooms, Big Nerves, con fechas confirmadas en Londres, Toronto, Brooklyn y Los Ángeles.

El concepto está centrado en volver a conectar con su audiencia en espacios pequeños, donde pueda presentar sus nuevas canciones de manera cercana y emocional.

Además del álbum, Duff trabaja en una docuserie que documentará su regreso a la música, su proceso creativo y su vida personal. El proyecto está dirigido por Sam Wrench, reconocido por haber estado detrás de grandes producciones musicales, incluyendo el fenómeno audiovisual de Taylor Swift.

La serie promete mostrar el lado más honesto de la intérprete, desde su transición entre la actuación y la música hasta los retos de equilibrar su vida familiar con su carrera profesional.