$!Anuncia Peso Pluma su nueva gira por Estados Unidos, y deja fuera a México

Peso Pluma anunció una nueva gira de conciertos por Estados Unidos bajo el nombre ‘Dinastía’, el mismo título de su más reciente álbum de estudio.
El tour, presentado como Dinastía by Peso Pluma & friends, contempla más de una veintena de fechas entre marzo y mayo, aunque no incluye presentaciones en México, al menos en esta primera etapa.
De acuerdo a la información que el intérprete de Lady Gaga compartió en sus redes sociales, las fechas incluyen ciudades como Seattle, San Francisco, Phoenix, Las Vegas, Houston, Dallas, Nueva York y Chicago, entre otras.
Peso Pluma visitará en Estados Unidos entre el 1 de marzo y el 7 de mayo de este año. Aquí se presenta el calendario de sus conciertos, detalla milenio.com
1 de marzo/ Seattle, Washington
3 de marzo/ San Francisco, California
4 de marzo/ Sacramento, California
6 de marzo/ Phoenix, Arizona
8 de marzo/ San Bernardino
10 de marzo/ Fresno
11 de marzo/ Anaheim
13 de marzo/ Las Vegas
14 de marzo/Chula Vista, California
15 de marzo/ Palm Desert, California
18 de marzo/ San José, California
20 de marzo/ Inglewood, California
24 de marzo/ Albuquerque, Nuevo México
26 de marzo/ Denver, Colorado
28 de marzo/ Salt Lake City, Utah
2 de abril/ Houston, Texas
3 de abril/ San Antonio, Texas
5 de abril/Laredo, Texas
7 de abril/ Austin, Texas
10 de abril/ Dallas, Texas
12 de abril/Rogers, Arkansas
18 de abril/Tampa, Florida
24 de abril/Atlanta, Georgia
25 de abril/Charlotte, Carolina del Norte
26 de abril/ Raleigh, Carolina del Norte
28 de abril/ Bristow, Virginia
30 de abril/ Nueva York,
1 de mayo/ Belmont Park, Nueva York
2 de mayo/ Newark, Nueva Jersey
5 de mayo/ Reading, Pensilvania
7 de mayo/ Chicago, Illinois
El concepto Peso Pluma & friends ha generado expectativa entre sus seguidores, ya que sugiere la participación de artistas invitados en distintas fechas, aunque hasta ahora no se han confirmado nombres.
Pese a la magnitud del anuncio, la gira no contempla conciertos en México, un detalle que no pasó desapercibido entre el público. Hasta el momento, el equipo del artista no ha informado si habrá una segunda fase del tour o fechas adicionales en territorio mexicano.