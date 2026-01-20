Espectáculos
Anuncia Peso Pluma su nueva gira por Estados Unidos, y deja fuera a México

La gira denominada incluyen ciudades clave como Seattle, San Francisco, Phoenix, Las Vegas, Houston, Dallas, Nueva York y Chicago Dinastía by Peso Pluma & Friends
20/01/2026 09:38
20/01/2026 09:38

Peso Pluma anunció una nueva gira de conciertos por Estados Unidos bajo el nombre ‘Dinastía’, el mismo título de su más reciente álbum de estudio.

El tour, presentado como Dinastía by Peso Pluma & friends, contempla más de una veintena de fechas entre marzo y mayo, aunque no incluye presentaciones en México, al menos en esta primera etapa.

De acuerdo a la información que el intérprete de Lady Gaga compartió en sus redes sociales, las fechas incluyen ciudades como Seattle, San Francisco, Phoenix, Las Vegas, Houston, Dallas, Nueva York y Chicago, entre otras.

Peso Pluma visitará en Estados Unidos entre el 1 de marzo y el 7 de mayo de este año. Aquí se presenta el calendario de sus conciertos, detalla milenio.com

1 de marzo/ Seattle, Washington

3 de marzo/ San Francisco, California

4 de marzo/ Sacramento, California

6 de marzo/ Phoenix, Arizona

8 de marzo/ San Bernardino

10 de marzo/ Fresno

11 de marzo/ Anaheim

13 de marzo/ Las Vegas

14 de marzo/Chula Vista, California

15 de marzo/ Palm Desert, California

18 de marzo/ San José, California

20 de marzo/ Inglewood, California

24 de marzo/ Albuquerque, Nuevo México

26 de marzo/ Denver, Colorado

28 de marzo/ Salt Lake City, Utah

2 de abril/ Houston, Texas

3 de abril/ San Antonio, Texas

5 de abril/Laredo, Texas

7 de abril/ Austin, Texas

10 de abril/ Dallas, Texas

12 de abril/Rogers, Arkansas

18 de abril/Tampa, Florida

24 de abril/Atlanta, Georgia

25 de abril/Charlotte, Carolina del Norte

26 de abril/ Raleigh, Carolina del Norte

28 de abril/ Bristow, Virginia

30 de abril/ Nueva York,

1 de mayo/ Belmont Park, Nueva York

2 de mayo/ Newark, Nueva Jersey

5 de mayo/ Reading, Pensilvania

7 de mayo/ Chicago, Illinois

El concepto Peso Pluma & friends ha generado expectativa entre sus seguidores, ya que sugiere la participación de artistas invitados en distintas fechas, aunque hasta ahora no se han confirmado nombres.

Pese a la magnitud del anuncio, la gira no contempla conciertos en México, un detalle que no pasó desapercibido entre el público. Hasta el momento, el equipo del artista no ha informado si habrá una segunda fase del tour o fechas adicionales en territorio mexicano.

