Anuncia Poncho de Nigris, su intención de contender por la gubernatura de Nuevo León

“Me voy a lanzar para gobernador de Nuevo León pronto, cantada vale doble. Voy a ayudar a toda la gente, y que se queden con un bonito recuerdo”, expresó durante su mensaje.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el regiomontano aseguró que próximamente se lanzará para buscar el máximo cargo político del estado y afirmó que su intención es ayudar a la población.

El influencer y conductor Poncho de Nigris sorprendió al anunciar sus intenciones de contender por la gubernatura de Nuevo León, con lo que buscaría dar un nuevo giro a su trayectoria y regresar al terreno político.

Durante su intervención, el también empresario habló de su interés por trabajar en beneficio de las familias regiomontanas y aseguró que cuenta con las cualidades necesarias para encabezar el gobierno estatal, señala elimparcial.com

Entre las ideas que mencionó destacó la creación de proyectos ecológicos y espacios de convivencia, como la construcción de lo que describió como “el mejor bosque” para la zona metropolitana de Monterrey.

Sin embargo, hasta el momento no ha detallado un programa de gobierno ni ha confirmado si buscará una candidatura independiente o el respaldo de algún partido político.

Esta no sería la primera ocasión en que Poncho de Nigris busca abrirse camino en la política. En 2018, el regiomontano contendió por una diputación local del Distrito 1 de Monterrey, respaldado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En aquella elección no consiguió el triunfo, pero su participación representó su primer acercamiento a un cargo de elección popular.

Ahora, con su nuevo anuncio, el ex integrante de La Casa de los Famosos México vuelve a generar conversación, esta vez por sus aspiraciones de llegar al gobierno de Nuevo León.