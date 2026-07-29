Anuncia Prime Video la tercera temporada de ‘Betty La Fea: La historia continúa’

Los fanáticos de Betty la Fea ya pueden marcar una fecha en el calendario. Prime Video confirmó que la tercera temporada de Betty la Fea: La historia continúa, titulada Más fea que nunca, se estrenará el próximo 28 de agosto.

El anuncio estuvo acompañado de un avance que adelanta nuevos conflictos para Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco, quien volverá a enfrentar desafíos tanto en su vida personal como en el mundo empresarial de Eco Moda.

La historia retomará la vida de Betty, quien continuará lidiando con problemas familiares, laborales y sentimentales que pondrán a prueba su capacidad para salir adelante.

El primer adelanto también deja entrever el esperado regreso de varios de los personajes más queridos por el público, incluido “El Cuartel de las Feas”, además de insinuar la aparición de alguien que, según el avance, “debía quedarse en el pasado”, lo que anticipa nuevos conflictos dentro de la trama.