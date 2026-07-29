Anuncia Prime Video la tercera temporada de ‘Betty La Fea: La historia continúa’

Los fanáticos de Betty la Fea ya pueden marcar una fecha en el calendario. Prime Video confirmó que la tercera temporada de Betty la Fea: La historia continúa, titulada Más fea que nunca, se estrenará el próximo 28 de agosto.
El anuncio estuvo acompañado de un avance que adelanta nuevos conflictos para Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco, quien volverá a enfrentar desafíos tanto en su vida personal como en el mundo empresarial de Eco Moda.
La historia retomará la vida de Betty, quien continuará lidiando con problemas familiares, laborales y sentimentales que pondrán a prueba su capacidad para salir adelante.
El primer adelanto también deja entrever el esperado regreso de varios de los personajes más queridos por el público, incluido “El Cuartel de las Feas”, además de insinuar la aparición de alguien que, según el avance, “debía quedarse en el pasado”, lo que anticipa nuevos conflictos dentro de la trama.
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Desde su estreno en 1999, Yo soy Betty, la fea se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la televisión latinoamericana, dando origen a decenas de adaptaciones alrededor del mundo, señala elimparcial.com
Con Betty la Fea: La historia continúa, Prime Video apostó por reunir nuevamente al elenco original para mostrar una nueva etapa en la vida de los personajes, una propuesta que fue bien recibida por los seguidores de la historia.
Ahora, con Más fea que nunca, la plataforma promete más drama, nostalgia, humor y los inesperados giros que han convertido a esta producción en un fenómeno internacional.