Anuncia Ringo Starr al actor que lo interpretará en las películas de ‘The Beatles’

El legendario baterista Ringo Starr anunció que ya hay un actor elegido para interpretarlo en las películas que se harán de la mítica banda The Beatles.

Durante la conversación, Ringo Starr reveló que el actor elegido para llevarlo a la pantalla grande sería Barry Keoghan. ”Creo que es genial”, celebró el baterista británico al respecto de la participación del actor irlandés, conocido por el suspense Saltburn (2023).

Aunque de momento no se tienen mayores detalles de la producción, se sabe que las películas independientes abordarían el punto de vista de cada integrante de la banda británica, detalla mvsnoticias.com

Tanto Starr como Paul McCartney y los familiares de los fallecidos John Lennon y George Harrison ya habrían cedido su derechos musicales y de la historia de su vida para la realización de películas y documentales.

Una fuente cercana a la película, citada por el medio especializado Variety, advierte que todavía no hay acuerdos con ningún reparto. La producción estaría en sus primeras fases, por lo que no se conocen detalles como la fecha de estreno o quiénes serían los demás actores que se integrarán a las películas de la banda de rock conocida por éxitos como Help o Yellow Submarine.

Es así que ya se tendría al primer actor que se una a la ficción de la banda de rock, y quien interpretará a Ringo Starr, en las cintas que se realicen de The Beatles.