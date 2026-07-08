Anuncia S.B.S su nueva alianza con 140DB

La emblemática agrupación internacional S.B.S anuncia el inicio de una nueva etapa en su trayectoria al integrarse al roster de 140DB, agencia que estará al frente de la representación y desarrollo comercial del proyecto para México y otros mercados estratégicos.

Esta alianza marca el comienzo de una renovada estrategia de crecimiento para la agrupación, impulsando una nueva gira, música inédita y una propuesta escénica completamente actualizada que reafirma la vigencia de uno de los nombres más representativos del pop urbano latino.

Después de su exitosa participación en el 90’s Pop Tour, donde hicieron bailar a más de 60 mil personas, SBS confirma que su energía y conexión con el público permanecen intactas.

Ahora, la agrupación regresa con The Leader Is Back, un espectáculo que combina nostalgia, evolución musical y una producción diseñada para conquistar tanto a quienes han seguido su carrera desde sus inicios como a nuevas generaciones.