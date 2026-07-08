Anuncia S.B.S su nueva alianza con 140DB

La emblemática agrupación internacional S.B.S anuncia el inicio de una nueva etapa en su trayectoria al integrarse al roster de 140DB, agencia que estará al frente de la representación y desarrollo comercial del proyecto para México y otros mercados estratégicos.
Esta alianza marca el comienzo de una renovada estrategia de crecimiento para la agrupación, impulsando una nueva gira, música inédita y una propuesta escénica completamente actualizada que reafirma la vigencia de uno de los nombres más representativos del pop urbano latino.
Después de su exitosa participación en el 90’s Pop Tour, donde hicieron bailar a más de 60 mil personas, SBS confirma que su energía y conexión con el público permanecen intactas.
Ahora, la agrupación regresa con The Leader Is Back, un espectáculo que combina nostalgia, evolución musical y una producción diseñada para conquistar tanto a quienes han seguido su carrera desde sus inicios como a nuevas generaciones.
Con más de 25 años de trayectoria, presentaciones en más de 40 países y una sólida historia de éxitos internacionales, S.B.S vuelve con una renovada alineación encabezada por su fundador, Abel Bosmenier, ofreciendo un show pensado para festivales, conciertos masivos, recintos de entretenimiento y eventos especiales.
El repertorio reúne los temas que marcaron una época, como Follow The Leader (Sigue al Líder), El Ritmo Vuelta y Dale Candela, junto con una nueva etapa musical integrada por sencillos como Mayonesa Pásame la Botella, Danza Kuduro, La Morena, La chona entre varios más, logrando una experiencia llena de ritmo, baile y conexión con el público.
La incorporación de S.B.S a 140dB representa una apuesta por fortalecer su presencia en el mercado del entretenimiento en vivo, abriendo nuevas oportunidades para presentaciones, festivales y colaboraciones dentro y fuera de México.
Con esta nueva alianza, 140dB y S.B.S inician una etapa que busca consolidar el legado de la agrupación mientras proyecta su música hacia el futuro, llevando su energía y esencia a nuevos escenarios y audiencias.
La gira The Leader Is Back ya se encuentra disponible para contratación y contempla presentaciones en festivales, ferias, teatros, auditorios, centros de espectáculos y eventos corporativos en México y Latinoamérica.