Anuncia Shakira apoyo del Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, para Venezuela

Explicó que los recursos serán dirigidos a organizaciones locales que ya trabajan en labores de apoyo en Venezuela, con el objetivo de ayudar a que estudiantes regresen a clases, docentes reciban respaldo y las comunidades recuperen el acceso al aprendizaje.

De acuerdo al medio venezolano La Patilla, la cantante colombiana, quien participa como colaboradora y portavoz de esta iniciativa vinculada al Mundial 2026.

Shakira anunció que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará 500 mil dólares para apoyar a niñas y niños en Venezuela cuya escolaridad fue interrumpida por los recientes terremotos, una emergencia que también ha afectado escuelas, hospitales, servicios básicos y comunidades enteras.

"Shakira" es tendencia porque junto a FIFA Global Citizen Education, anunció la asignación de 500.000 dólares para apoyar a niños cuya educación fue interrumpida por lo recientes terremotos ocurridos en Venezuela. Además, invitó a distintos países a sumarse a este movimiento:... pic.twitter.com/Yf5J7bJI9w

Shakira informó que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen asignará 500 mil dólares para apoyar a organizaciones que ayudan a niñas y niños afectados por los terremotos en Venezuela, señala elimparcial.com

El dinero estará enfocado en educación. Esto significa que no será solo ayuda general de emergencia, sino apoyo para una parte específica de la recuperación: que los menores puedan volver a aprender después de la interrupción provocada por el desastre.

La cantante dijo que el fondo busca respaldar a organizaciones locales de confianza que ya participan en la respuesta humanitaria.

Los 500 mil dólares estarán destinados a proyectos que ayuden a restaurar el acceso a la educación. Según lo anunciado por Shakira, el financiamiento podrá servir para, apoyar el regreso de niñas y niños a las aulas, respaldar a docentes afectados por la emergencia, restaurar condiciones básicas para el aprendizaje.

También se ayudará a organizaciones locales que trabajan en la respuesta, fortalecer espacios seguros para estudiantes.

Después de un terremoto, volver a clases no depende solo de abrir una escuela. También se necesita que haya edificios seguros, materiales, docentes disponibles, rutas de acceso, agua, servicios básicos y apoyo emocional, dijo la cantante.

En una emergencia, la primera atención suele concentrarse en rescate, salud, agua, refugio y alimentos. Pero la educación también es una necesidad humanitaria.

Cuando una niña o un niño deja de ir a clases por semanas o meses, pierde rutina, contacto con sus compañeros y acceso a un espacio que puede darle seguridad. La escuela también ayuda a detectar si un menor necesita protección, apoyo psicológico, alimentación o atención médica.

UNICEF estima que 680 mil niñas y niños necesitan asistencia humanitaria tras los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela.

La agencia de Naciones Unidas también calcula que 1.8 millones de personas requieren apoyo por los daños causados por los sismos. Las afectaciones incluyen viviendas, escuelas, hospitales, sistemas de agua, electricidad y servicios básicos.

En este contexto, el apoyo anunciado por Shakira se suma a otros esfuerzos internacionales dirigidos a niñas, niños y familias afectadas.

Shakira invitó a estas organizaciones a postularse para recibir financiamiento. La intención es que los recursos lleguen a grupos que conocen las necesidades de las comunidades y que pueden actuar de forma rápida.

Este enfoque puede ayudar a que el dinero se use en necesidades concretas, como espacios temporales de aprendizaje, apoyo a maestros, materiales educativos o programas de acompañamiento para estudiantes.

Shakira forma parte del consejo asesor del Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa vinculada al Mundial 2026 que busca recaudar recursos para ampliar oportunidades educativas y deportivas para niñas y niños.