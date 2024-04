La cantante colombiana Shakira llegó al Festival Coachella junto al productor argentino BZRP, espacio que aprovechó para anunciar la gira mundial Las Mujeres ya no lloran World Tour.

En Coachella, interpretaron el tema Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Canción latina que fue la más buscada en Google el año pasado.

“Hoy no me puedo contener. Hoy tengo que avisarles algo. Biza, ¡me voy de gira, Biza! (...) ¡Me voy de gira, por fin! ¡Sí, finalmente me voy de gira! ¡Empezando aquí! ¡Empezando en noviembre, este año, en esta ciudad! ¡No puedo esperar!

Ya en sus cuentas de redes sociales, aunque aún no hay una lista de ciudades que conformarían su próxima gira, Shakira pidió a sus seguidores a registrarse en un link en específico para conocer las fechas y tener acceso a preventas.

BZRP llegó al coachella con su tornamesa colocada en el centro del escenario, mezcló temas y compartió grandes exitos con sus artistas invitadas.