Anuncia Shakira que transmitirá en vivo su concierto en Madrid

La residencia comenzó el 18 de septiembre en el recinto Iberdrola Music y concluirá el 11 de octubre, con una serie de presentaciones que concentran en la capital española el cierre de la gira.

La cantante colombiana y Amazon Music anunciaron que transmitirán en vivo el concierto programado para el 3 de octubre en Madrid, como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour .

Los seguidores de Shakira que no puedan asistir a sus conciertos en Madrid tendrán la oportunidad de vivir uno de los espectáculos de su residencia europea desde casa.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto”, expresó Shakira. La artista agregó que le entusiasma poder compartir esta noche especial con seguidores de distintas partes del mundo junto con Amazon Music, señala elhorizonte.mx

La transmisión formará parte de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, iniciativa correspondiente a la edición 2026 de La Música Nos Conecta, celebración anual de Amazon Music dedicada a los artistas, sonidos y movimientos culturales que dan forma a la música latina.

Este año, la iniciativa pone el foco en las mujeres que han abierto camino dentro de la música latina y en las nuevas generaciones de artistas que continúan transformando la escena.

La residencia representa el regreso de Shakira a los escenarios de España después de ocho años y concentra en Madrid la parte final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

En total, la cantante ofrecerá 12 conciertos como parte de Es Latina, una programación que integra música, gastronomía, arte y cultura latina en Macondo Park.

El espacio fue creado especialmente para esta programación y cuenta también con el Estadio Shakira, escenario de las presentaciones de la cantante.

La colaboración entre Shakira y Amazon Music contempla además acciones vinculadas con la Fundación Pies Descalzos.

En conjunto con Amazon Web Services (AWS) y Laboratoria, la fundación ofrecerá capacitación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube. El proyecto comenzará en Colombia y tiene como objetivo llegar a un millón de mujeres en Latinoamérica para 2028.

La alianza también contempla nuevos contenidos musicales relacionados con la trayectoria de Shakira, entre ellos un remix de Dai Dai producido por RVSSIAN.

A esto se suma una edición especial en vinilo de Laundry Service por el 25 aniversario del álbum, así como El Mixtape, una selección musical curada por Shakira con canciones de las artistas que han marcado su carrera.