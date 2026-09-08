Anuncia Stevie Wonder nueva gira por los 50 años de ‘Songs in the Key of Life’

La gira contempla 18 conciertos en Europa y Estados Unidos y comenzará el próximo 13 de octubre de 2026 en el Utilita Arena de Birmingham, Reino Unido.

El artista de 25 premios Grammy anunció la gira Songs In The Key Of Life Performances – 50th Anniversary Tour , en la que interpretará el emblemático álbum de 1976 completo durante cada presentación.

Stevie Wonder volverá a los escenarios con una gira muy especial para celebrar los 50 años de Songs in the Key of Life, uno de los discos más importantes de su trayectoria y considerado una de las grandes obras de la música popular.

Después de Birmingham, Wonder continuará por distintas ciudades europeas. Entre las paradas se encuentran París, Copenhague, Oslo, Estocolmo, Hannover, Colonia, Ámsterdam y Dublín, señala elimparcial.com

Posteriormente regresará al Reino Unido para presentarse en Londres el 3 de noviembre, Mánchester el 8 de noviembre y Glasgow el 11 de noviembre.

La etapa estadounidense comenzará el 19 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York y continuará en Chicago y Washington, D.C.

En Detroit tendrá dos presentaciones, los días 8 y 9 de diciembre, mientras que el cierre de la gira será el 19 de diciembre en el Intuit Dome de Los Ángeles.

Uno de los mayores atractivos de esta gira será que Stevie Wonder interpretará el álbum completo, no solamente sus canciones más conocidas.

Lanzado originalmente en 1976, Songs in the Key of Life incluye clásicos como Sir Duke, I Wish, Isn’t She Lovely, As y Love’s in Need of Love Today.

El disco le consiguió a Wonder su tercer Grammy al Álbum del Año y posteriormente fue incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, como reconocimiento a su importancia cultural, histórica y artística.

El álbum también cuenta con certificación Diamante, al superar los 10 millones de copias vendidas en Estados Unidos. Los primeros accesos a preventas comenzarán este 9 de septiembre, dependiendo del país y del recinto.

En Reino Unido, por ejemplo, la preventa para Birmingham comenzará el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 horas, mientras que la preventa de Live Nation será el jueves 10 y la venta general arrancará el viernes 11 de septiembre.

Para Estados Unidos, Ticketmaster señala que la venta general comenzará el 10 de septiembre, aunque los horarios pueden variar según la ciudad.

Esta gira representa además el regreso de Wonder a una gira oficial de gran escala después de su recorrido de 2024, Sing Your Song! As We Fix Our Nation’s Broken Heart.

Desde entonces, el músico ha participado principalmente en presentaciones especiales y homenajes, por lo que el anuncio de esta nueva serie de conciertos representa una oportunidad para volver a verlo interpretar uno de sus trabajos más celebrados.

A cinco décadas de su lanzamiento, Songs in the Key of Life volverá a sonar completo sobre los escenarios en voz de su propio creador.