Anuncia Taylor Swift el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’

El anuncio, realizado la madrugada de este 12 de agosto, llegó durante una aparición sorpresa en el podcast New Heights, conducido por su pareja, Travis Kelce, y su cuñado, Jason Kelce.

Tras semanas de enigmáticas pistas, cambios visuales en su página oficial y una cuenta regresiva que mantuvo en suspenso a millones de fans, Taylor Swift finalmente confirmó lo que muchos sospechaban, el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, el cual se titulará The Life of a Showgirl .

Con este nuevo proyecto, Swift abre una etapa creativa marcada por el color naranja y una estética inspirada en el mundo del espectáculo. Aunque la portada oficial aún no se ha revelado, el título apareció en un maletín verde que la cantante mostró en el programa, provocando furor inmediato en redes sociales, señala quien.com

La artista, que recientemente recuperó los derechos de sus primeras seis grabaciones, parece dispuesta a tomar las riendas de una nueva narrativa visual y sonora. The Life of a Showgirl ya está disponible en preventa en formatos como vinilo, CD con póster y casette.

Además, carteles y playlist promocionales en ciudades como Nueva York y Nashville refuerzan la ambientación glamorosa del álbum, mientras que rumores apuntan a una posible colaboración con los productores Max Martin y Shellback, marcando un posible regreso a los sonidos que definieron éxitos anteriores.

The Life of a Showgirl, bajo el sello Republic Records, ya tiene una lista parcial de canciones revelada. Entre ellas figuran The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Actually Romantic, Honey y la que da título al disco, con la colaboración de Sabrina Carpenter.

La estética parece rendir tributo a íconos femeninos, con alusiones a Ophelia, Elizabeth Taylor y posibles matices autobiográficos. Además, se especula un vínculo con el registro de marca Female Rage: The Musical, lo que apunta a una exploración más profunda del empoderamiento femenino desde el escenario.

Aunque todavía no hay una fecha exacta de estreno, ya es posible reservar el álbum en varias ediciones: vinilo, CD con póster incluido y un nostálgico casette. Todos ellos estarán llegando a manos de los fans antes del 13 de octubre.