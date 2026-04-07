Anuncia Thalía nueva colaboración musical, esta vez junto a Yuri

La cantante Thalía sorprendió a sus seguidores al anunciar que lanzará una nueva colaboración musical junto a Yuri, un tema que promete poner a bailar a sus fans con ritmo de cumbia. A través de sus redes sociales, la intérprete reveló que la canción llegará a las plataformas digitales el próximo 17 de abril, desatando la emoción entre sus seguidores, quienes desde hace tiempo pedían una colaboración entre ambas artistas. “¡Hasta que por fin se nos dio! ? Todo, Todo, Todo? @thalia & @oficialyuri 17 de abril? Todo suena mejor en cumbia? Pre-guarda hoy”, escribió la cantante sobre el lanzamiento.

Con este mensaje, Thalía confirmó que el tema llevará por título Todo, todo, todo, y que tendrá un sonido tropical, pues como ella misma adelantó, “todo suena mejor en cumbia”, señala afntijuana.info. La noticia rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la unión de dos de las voces más reconocidas del pop latino. Tanto Thalía como Yuri han construido una larga trayectoria en la música y han marcado a varias generaciones con sus éxitos. Cabe recordar que en enero pasado ambas cantantes se reunieron, lo que en su momento despertó rumores entre los fans sobre una posible colaboración musical. Meses después, el informe oficial confirma que aquel encuentro sí estaba relacionado con el proyecto que ahora verá la luz.

Todo, Todo, Todo será el tema que grabarán juntas.