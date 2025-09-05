Anuncia The Weeknd doble concierto en México

Una vez más, la Ciudad de México recibirá a uno de los cantantes internacionales más importantes de los últimos tiempos: The Weeknd.

El artista canadiense se presentará con doble fecha en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira After Hours Til Dawn. Los conciertos, programados para el 20 y 21 de abril, contarán además con la participación de la superestrella brasileña Anitta como invitada especial.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de Abel Tesfaye, nombre real del cantante, donde también se anunció que la gira llegará a Latinoamérica en 2026, incluyendo dos presentaciones en Brasil.