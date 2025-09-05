Anuncia The Weeknd doble concierto en México

Una vez más, la Ciudad de México recibirá a uno de los cantantes internacionales más importantes de los últimos tiempos: The Weeknd.
El artista canadiense se presentará con doble fecha en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira After Hours Til Dawn. Los conciertos, programados para el 20 y 21 de abril, contarán además con la participación de la superestrella brasileña Anitta como invitada especial.
La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de Abel Tesfaye, nombre real del cantante, donde también se anunció que la gira llegará a Latinoamérica en 2026, incluyendo dos presentaciones en Brasil.
La venta de boletos para los conciertos de The Weeknd en México se dividirá en varias etapas, comenzando con una preventa exclusiva para fans registrados, seguida de la preventa bancaria y, finalmente, la venta general, señala vanguardia.com
Posteriormente, la preventa HSBC será el lunes 8 de septiembre, exclusiva para tarjetas de crédito de ese banco. Un día después, el martes 9 de septiembre, se abrirá la preventa para tarjetas de crédito y débito HSBC, con opción de pago a 3, 5 y hasta 9 meses sin intereses. Ambas etapas iniciarán a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster.
La venta general comenzará el miércoles 10 de septiembre a las 14:00 horas, disponible para todo tipo de tarjetas y bancos en el portal de Ticketmaster.