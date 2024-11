Anuncia The Weeknd la fecha de lanzamiento de su próximo disco

Pero eso no es todo, el famoso también anunció que está trabajando en una película con el mismo nombre que su álbum, Hurry Up Tomorrow, que será distribuida por Lionsgate y dirigida por Trey Edward Shults.

El próximo 24 de enero, el cantante canadiense lanzará su nuevo álbum, que es la tercera parte de una trilogía que incluye sus álbumes anteriores After Hours y Dawn FM. Al día siguiente, The Weeknd ofrecerá el debut en vivo de su nuevo trabajo con un concierto único en el Rose Bowl, donde el escenario cubrirá todo el piso del estadio.

The Weeknd anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum, Hurry Up Tomorrow , además, está en la preparación de un concierto épico en el Rose Bowl.

The Weeknd es el primer cantante en alcanzar más de mil millones de reproducciones en Spotify con 22 canciones individuales. Su último álbum, Dawn FM, incluyó colaboraciones con Tyler, el Creador, y Lil Wayne. Ariana Grande también se unió a él en una versión remix de su sencillo Save Your Tears.

El cantante invitó a sus fans a prepararse para la llegada de Hurry Up Tomorrow y no perderse el concierto épico de en el Rose Bowl. ¡Va a ser un evento inolvidable!, dijo.

The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, es un cantante, compositor y productor canadiense, conocido por su distintivo estilo musical que fusiona R&B, pop y elementos de electrónica, The Weeknd ha logrado un gran impacto en la industria musical desde su debut en 2011.

Su álbum House of Balloons lo catapultó a la fama, y desde entonces ha lanzado varios discos aclamados, como Beauty Behind the Madness, Starboy y After Hours.

Su voz única y letras introspectivas, que a menudo exploran temas de amor, desamor y la vida nocturna, le han valido múltiples premios, incluidos varios Grammy. Además, su estética visual y su enfoque innovador en la producción musical lo han consolidado como una de las figuras más influyentes de su generación.