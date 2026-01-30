Anuncia Toei Animation el remake de ‘Dragon Ball Super’

Dragon Ball es de esas series que no importa cuántos años pasen, se mantienen vigentes. Ahora, en su aniversario número 40, Toei Animation anunció de forma oficial dos proyectos clave: un remake de Dragon Ball Super y una nueva serie animada que dará continuidad al torneo del poder. La idea no es solo repetir la historia, sino darle nueva forma a las aventuras con las que millones en el mundo crecieron. El remake llegará por temporadas y cada una llevará el nombre del arco que adapte. La primera se llamará Dragon Ball Super Beerus y tendrá seis episodios con estreno previsto para finales de 2026. Según Toei, este proyecto funciona como una versión mejorada de Super, con animación más actual y escenas que se verán más claras, sobre todo en las peleas. No es solo “volver a hacer lo mismo”, sino corregir detalles y contar mejor la historia.

A diferencia de la serie original, este remake no se quedará solo con lo que ya se vio en televisión. También adaptará partes del manga que nunca llegaron al anime, lo que significa más historia, más peleas y nuevos villanos que antes solo existían en papel. Esto hace que el proyecto tenga más sentido para los fans que sienten que Super se quedó incompleto, señala quien.com