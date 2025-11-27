Anuncia Victoria Ruffo su regreso a las telenovelas

La reconocida actriz Victoria Ruffo anunció oficialmente su regreso a las telenovelas para 2026, generando gran expectación entre sus seguidores y los amantes del melodrama.
Después de casi cuatro años alejada de los foros (desde que protagonizó la segunda parte de Corona de Lágrimas en 2022), Victoria Ruffo se prepara para escribir un nuevo capítulo en su reconocida trayectoria: su esperado regreso a las telenovelas.
“Sí, yo creo que sí volveré a las telenovelas. Ya hay un proyecto importante, interesante, para el año que entra en televisión”, confirmó la actriz durante un reciente encuentro con la prensa.
Con energías renovadas, la actriz reveló que ya se encuentra en pláticas con el productor José Alberto “El Güero” Castro, quien estaría al frente de este nuevo proyecto, lo que incrementó la emoción entre sus seguidores, señala quien.com
Durante la plática, Ruffo también dejó ver su lado más supersticioso, ya que bromeó sobre cómo prefiere no adelantar demasiado para no “tentar al destino”.
“Acuérdate que luego Diosito se burla y se ríe de nosotros por andar contando nuestros planes. Está uno cuente y cuente, y Él dice: ‘No me digas todo eso, ¿a poco sí vas a hacer?’ En los planes de Dios no se sabe, pero sí hay intención de hacer una”, dijo.
A lo largo de su vida, Victoria Ruffo se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas y queridas de la televisión mexicana, gracias a una trayectoria que abarca más de cuatro décadas.
Desde sus primeros pasos en la pantalla en los años ochenta, Ruffo se distinguió por su fuerza interpretativa, su presencia escénica y su capacidad para conectar con el público a través de personajes entrañables, muchos de ellos convertidos en verdaderos íconos de las telenovelas.
La actriz de 63 años ha encabezado producciones que marcaron épocas, como Simplemente María, La fiera, Pobre niña rica, Abrázame muy fuerte, La madrastra, Triunfo del amor y, más recientemente Corona de Lágrimas.
Cada una de estas historias consolidó su reputación como “la reina del drama”, gracias a su habilidad para interpretar a mujeres fuertes, sensibles y profundamente humanas, capaces de provocar lágrimas y empatía en millones de espectadores.