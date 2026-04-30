Anuncia Yuridia su nueva gira titulada ‘Las Cartas Sobre la Mesa Tour 2026’

La preventa de boletos se realizará a través de HSBC los días 6 y 7 de mayo, mientras que la venta general estará disponible posteriormente en plataformas de boletos conocidas, detalla elimparcial.com

De acuerdo con la publicación, estas son algunas de las ciudades y fechas contempladas en su tour.

A través de redes sociales, la intérprete confirmó que las fechas ya están definidas y que llevará este espectáculo a distintos puntos del país, generando expectativa entre sus fans.

La cantante Yuridia sorprendió a sus seguidores al anunciar su nueva gira titulada Las Cartas Sobre la Mesa Tour 2026 , con la que recorrerá varias ciudades de México.

Al estilo Bad Bunny

Yuridia hará historia en el Estadio GNP Seguros. La cantante y compositora se convertirá en la primera mujer mexicana en presentarse en este magno recinto, ubicado en la Ciudad de México y que contará con dos escenarios.

Aún sin precios oficiales revelados, el mapa del concierto ya está disponible en la página de la empresa encargada de la venta de boletos.

Poner segundos escenarios es una práctica que muchos artistas suelen llevar a cabo; sin embargo, esto también suele generar un fuerte debate en redes sociales.

Tras confirmarse que Yuridia tendrá un segundo escenario en su concierto, es imposible olvidar la polémica que se presentó tras el paso de Bad Bunny y la controversial ‘Casita’ de sus conciertos.

Aquellas personas que compran los boletos más caros del evento consideran “injusto” que los artistas dediquen parte del concierto en otro escenario, aunque sólo suelen interpretar un par de canciones.

Por su parte, quienes adquieren entradas más económicas, agradecen poder tener más de cerca a sus cantantes favoritos, aunque sea por una breve parte del concierto.

El concierto de Yuridia en la Ciudad de México se llevará a cabo el 4 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros.