Anuncia Zendaya que se tomará un descanso en su carrera

Esta semana, Zendaya volvió a aparecer en alfombras rojas, promocionando su trabajo y acaparando la atención del público, lo que confirma que 2026 ha sido un año muy activo para la exestrella de Disney.
Y es que, aunque aún le queda un estreno mundial por presentar, la actriz de Dune aseguró que se tomará un “respiro”. Si bien la prensa ha especulado sobre cuánto tiempo durará esta pausa, ella se limitó a decir que “desaparecerá un ratito”.
La actriz hizo estas declaraciones durante la alfombra roja del estreno de La Odisea, película en la que interpreta a Atenea, la diosa de la sabiduría y protectora divina de Odiseo, en la adaptación dirigida por Christopher Nolan.
“Es divertido, y estoy muy agradecida. No cambiaría nada, pero a veces solo necesitas, ya sabes, desaparecer un ratito”, dijo la estrella de Euphoria durante una entrevista con ET.
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Desde hace unas semanas, la prensa ha insistido en conocer más detalles sobre su enlace matrimonial, luego de que su esposo, Tom Holland, confirmara entre declaraciones que la boda ya se realizó y que ambos viven como un matrimonio, señala vanguardia.com
Además, Zendaya estrenó recientemente la película El Drama, junto a Robert Pattinson, quien casualmente también forma parte del elenco de La Odisea. Previo a ello, la intérprete de Rue promocionó el final de Euphoria, la serie de HBO Max.
“Solo voy a ocuparme de mis cosas, ya sabes, y estar conmigo misma. Creo que, a veces ya sabes, esto es un torbellino tan grande. Y estás en un lugar nuevo cada segundo, y tu cerebro está un poco por todas partes”, agregó al ser cuestionada sobre sus planes durante este periodo indefinido de descanso.
En La Odisea, Zendaya interpreta a Athena. Epopeya mitológica que sigue la historia de Odiseo y su largo viaje a casa, de 10 años de duración, tras la guerra de Troya.