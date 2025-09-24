Anuncian colaboración de Sting y Charly García en ‘In the City’

El cantante inglés Sting y el argentino Charly García emocionaron a sus fans tras anunciar una colaboración, desde entonces, poco a poco han ido revelando detalles.

El pasado 23 de febrero a través de Instagram, el genio del rock en español compartió una foto junto a Sting. Desde ese momento las alarmas se encendieron para los fanáticos de ambos artista, sin embargo, fue hasta el 11 de septiembre cuando ambos hicieron el anuncio oficial de su colaboración.

“I’m doing it my way” (Lo estoy haciendo a mí manera), dice la publicación en la que se hace el anuncio para octubre 2025, misma a la que Sting contestó “Hermano” acompañado de una Estatua de la Libertar y un corazón.

La colaboración sale a la luz el próximo 9 de octubre y podrás escucharla en plataformas y también estará disponible en vinilo simple.

Para anunciar la fecha ambos artistas subieron a sus redes un video en el que vemos a Charly recorriendo Buenos Aires en un taxi, paralelo vemos Sting caminando por Nueva York con un instrumento.

In The City, es el título de la colaboración y sería una versión de “In The City That Never Sleep” del disco Kill Gill del mismo Charly García pero ahora la voz principal estará a cargo del cantante inglés.

Como dato curioso te contamos que este es considerado el álbum “maldito” de Charly. Grabado en 2005 en Nueva York y bajo la producción de Andrew Oldham, este trabajo musical se enfrento a varios rechazos de EMI Records, mientras que álbum ya circulaba por Internet, sin haber responsable de eso.