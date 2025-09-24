Anuncian colaboración de Sting y Charly García en ‘In the City’

El cantante inglés Sting y el argentino Charly García emocionaron a sus fans tras anunciar una colaboración, desde entonces, poco a poco han ido revelando detalles.
El pasado 23 de febrero a través de Instagram, el genio del rock en español compartió una foto junto a Sting. Desde ese momento las alarmas se encendieron para los fanáticos de ambos artista, sin embargo, fue hasta el 11 de septiembre cuando ambos hicieron el anuncio oficial de su colaboración.
“I’m doing it my way” (Lo estoy haciendo a mí manera), dice la publicación en la que se hace el anuncio para octubre 2025, misma a la que Sting contestó “Hermano” acompañado de una Estatua de la Libertar y un corazón.
La colaboración sale a la luz el próximo 9 de octubre y podrás escucharla en plataformas y también estará disponible en vinilo simple.
Para anunciar la fecha ambos artistas subieron a sus redes un video en el que vemos a Charly recorriendo Buenos Aires en un taxi, paralelo vemos Sting caminando por Nueva York con un instrumento.
In The City, es el título de la colaboración y sería una versión de “In The City That Never Sleep” del disco Kill Gill del mismo Charly García pero ahora la voz principal estará a cargo del cantante inglés.
Como dato curioso te contamos que este es considerado el álbum “maldito” de Charly. Grabado en 2005 en Nueva York y bajo la producción de Andrew Oldham, este trabajo musical se enfrento a varios rechazos de EMI Records, mientras que álbum ya circulaba por Internet, sin haber responsable de eso.
Charly estaba encaprichado con que ese trabajo salga a la luz, sin embargo durante ese periodo fue internado por lo que no se cumplió ese deseo sino hasta 2010. Te dejamos la canción original de la que ahora esperamos una nueva versión junto a Sting.
Aunque esta es la primera colaboración musical entre ambos artistas, la relación entre Sting y García ya venía de una amistad años atrás.
Esa amistad abría empezado en1988 cuando Sting visitó Argentina, en esa ocasión compartieron el escenario del recital de Amnistía Internacional en el estadio River Plate y posteriormente en Mendoza.
Ahora, este vínculo tiene un broche de oro con esta canción.