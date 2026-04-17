Anuncian concierto gratuito de Banda MS en el estadio de Dorados por Día de las Madres

“Es la Banda MS, va a ser en el estadio de Los Dorados, va a ser completamente gratuito y vamos a generar una serie de dinámicas entre el Turismo el Estado para promocionar el evento y aquí en Culiacán para hacer estas dinámicas y entregar estas cortesías”, explicó Gámez Mendívil.

El Alcalde explicó que el concierto busca ser un espacio de convivencia familiar y celebración, con la expectativa de atraer a asistentes no solo de Culiacán, sino también de municipios como Navolato, Los Mochis y Guasave, donde ya hay interés por el evento.

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil adelantó que la Banda MS se presentará de manera gratuita en el estadio de los Dorados el próximo 9 de mayo, como parte de los festejos por el Día de las Madres, evento que se organizará en coordinación con la Secretaría de Turismo estatal.

“Un evento de esta naturaleza también que permita que vengan mamás de otros municipios, de Navolato, hay mucho interés. Incluso me decían, pues hay gente de Mochis, mamás de Mochis que ya preguntaron de Guasave”.

Detalló que, debido a la alta demanda esperada, se implementará un control de acceso mediante dinámicas para la entrega de boletos, las cuales serán difundidas a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Culiacán y con apoyo de medios de comunicación.

“Para este en el formato que lo estamos pensando son 17 mil personas aproximadamente entre 15 y 17 mil”, señaló.

Indicó que será a inicios de mayo cuando se den a conocer los detalles específicos, como la mecánica para obtener boletos y el horario del concierto, ya que la presentación oficial se realizará junto con la secretaria de Turismo estatal.

Como parte de la logística, comentó que previamente se realizará un evento privado el 2 de mayo con la agrupación Matute en el mismo estadio, lo que permitirá evaluar la disposición del espacio y la instalación de sillas para replicar ese esquema en el concierto masivo.

Recordó que este evento fue originalmente planeado para el aniversario del nacimiento de la ciudad, pero tuvo que reprogramarse, por lo que ahora se retoma en mayo como una celebración dedicada a las madres.

“Entrando mayo, vamos a iniciar con las dinámicas y cómo podemos nosotros conseguir estos boletos entonces entonces les voy a pedir mucho [estar atentos] a través de las redes [del Ayuntamiento de Culiacán]”.