Anuncian fecha de estreno de secuela de ‘Kpop Demon Hunters’

Kpop Demon Hunters se ha convertido en la película más vista de la historia de Netflix, por lo que no es sorpresa que sus creadores, Maggie Kang y Chris Appelhans, tomaran la decisión de crear una secuela que también será producida por Sony y distribuida por Netflix. La muy anticipada secuela llegará a cines en 2029, cuatro años después del estreno de la primera película. A pesar de que Kpop Demon Hunters a penas se estrenó este 2025, debido a su masivo éxito ya se ha confirmado una secuela para continuar con la historia de Rumi, Mira y Zoey, quien forman la banda de kpop llamada Huntrix. De acuerdo con el medio Bloomberg, Sony y Netflix, las compañías detrás de Kpop Demos Hunters, han llegado a un acuerdo para desarrollar una segunda película, aunque este anuncio aún no se ha oficializado por alguna de las dos empresas.

Según Netflix, Kpop Demon Hunters es una película que ha sido reproducida por más de 325 millones 100 mil veces, con lo que ha roto el logro de Alerta Roja, que llegó a ser la película más vista de la plataforma acumulando más de 230 millones 900 mil reproducciones. Por si esto fuera poco, el álbum de la película llegó a estar en el primer lugar de la lista de Billboard 200, mientras que las canciones Golden, Your Idol y Soda Pop continúan en el Billboard Hot 100, dentro de las primeras 20 posiciones, señala quien.com Si bien no se ha confirmado de qué tratará la segunda entrega de Kpop Demon Hunters, se espera que continúe con la trama que se vio en la primera película, donde el mundo conoció a Rumi, Mira y Zoey, quienes son cazadoras de demonios y cantantes de Kpop del grupo Huntrix al mismo tiempo.