Anuncian Jesse & Joy nuevas fechas con curioso cartel

Aunque han sido semanas de confusión, cambios y controversia, Joy Huerta esta dispuesta a seguir adelante con el cariño y apoyo de su público que la han acompañado desde aquellos días de Espacio Sideral , por allá de 2026. En la cuenta oficial de Jesse & Joy se han dado a conocer las nuevas fechas para 2027. detalló hola.com

Fue el pasado 15 de septiembre cuando Jesse dio a conocer su salida del dúo que formó con su hermana por más de 21 años. Días después, el cantante anunció su propia agrupación, Jesse and the Supernovas , causando reacciones divididas entre sus seguidores.

Pese a la salida de Jesse Huerta del concepto musical Jesse & Joy , se han anunciado nuevas fechas para 2027. Como bien dijo Joy Huerta, su música seguirá y ella se encargará de seguir adelante con ese legado, que construyeron por más de dos décadas.

En el cartel con el que se anunciaron las fechas, llamó la atención el efecto que aparece en la tipografía: una transparencia en el nombre de ‘Jesse’. Como bien dijo Joy hace unos días en conferencia de prensa, el concepto musical seguirá con el mismo nombre, a pesar de la salida de su hermano del dúo.

Los fans notaron de inmediato el efecto y lo comentaron en la misma publicación. “¡La transparencia en Jesse! Jajajaja ya pongan Joy! Ella solita la va a romper”, “Si Jesse ya no estará no lo pongan, sin miedo al éxito, estamos con Joy”, “Y ese Jesse disimuladamente va desapareciendo”, “Joy puedes brillar sola, queremos tu carrera solista desde YA!”, fueron solo algunos de los comentarios sobre el post.

También llamó la atención el tema con el que musicalizaron el post, su éxito Ya no quiero. “Me engañaste y dejaste, lastimaste a mi pobre corazón, ya no quiero ver tu foto en mi buró, vete que ya te tengo olvidado en un cajón...”, se escucha de fondo.

Para los conciertos navideños, también se ha modificado el cartel de ¿Quién se queda con el Reno? En este poster, Jesse Huerta ha desaparecido en su totalidad de la fotografía, mas no su nombre.

Como se dijo desde un inicio, Jesse Huerta cumplirá con los compromisos de su gira El Despecho Tour. El dúo tiene presentaciones pendientes en México, Argentina, Perú, Uruguay, España, Reino Unido y finalmente, su última fecha el 4 de diciembre de 2026, en la ciudad de Chihuahua, al norte de México, marcando así una nueva era en sus respectivas carreras.

Después de esas presentaciones, cada uno tomará su camino; Jesse se irá con su grupo, mientras que Joy se hará cargo de los shows navideños ¿Con quién se queda el reno? Los shows siguen en pie, programados para el 6 de diciembre en la Ciudad de México, 11 de diciembre (Monterrey) y 12 de diciembre (Guadalajara).

“Yo decido continuar, decido seguir con los planes que estaban agendados. Yo decido estar aquí con ustedes”, dijo Joy hace unas semanas en una conferencia de prensa. “Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”, dijo sobre lo que le espera en el futuro.