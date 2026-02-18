Anuncian Jorge Medina y Josi Cuen cuatro conciertos en el Auditorio Nacional

De acuerdo con información oficial, llegarán al Auditorio Nacional con el tour “En el corazón de México”, donde ofrecerán cuatro presentaciones programadas para los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2026.

Los ex integrantes de La Arrolladora Banda El Limón han mantenido una gira conjunta que, desde su anuncio, ha registrado alta demanda en distintas plazas del país, consolidando su convocatoria dentro del regional mexicano.

Luego de presentarse en la Plaza de Toros y en el Estadio GNP Seguros, Jorge Medina y Josi Cuen confirmaron nuevas fechas en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México.

La preventa de boletos se realizará el 25 de febrero, mientras que la venta general comenzará el 26 de febrero, según lo informado oficialmente, señala infobae.com

Con estas fechas, el dúo suma otro escenario emblemático a su recorrido, reafirmando su presencia en la cartelera musical de la ciudad.

Desde que unieron fuerzas, el impacto ha sido evidente en cada ciudad visitada. Los llenos constantes reflejan la conexión que ambos intérpretes conservan con el público que los siguió desde su etapa en agrupación.

El regional mexicano ha mostrado una fuerza sostenida en el país, y la respuesta a esta gira conjunta confirma su vigencia en escenarios de alta capacidad.

Las presentaciones en la capital, tanto en la Plaza de Toros como en el Estadio GNP Seguros, marcaron precedentes que ahora se extienden al Auditorio Nacional.

Presentarse en este recinto implica entrar a una lista de artistas que han hecho historia en la música en vivo en México. Para Medina y Cuen, significa consolidar una etapa que ha crecido concierto tras concierto.

La elección de cuatro fechas consecutivas habla de la confianza en la convocatoria que han demostrado en meses recientes.