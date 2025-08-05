Anuncian Jorge Medina y Josi Cuen, su segunda fecha en Ciudad de México

La cita será el 21 de noviembre en después de romper récords con más de 70 sold out en cada rincón de la República Mexicana, por lo que este dúo está listo para dejar huella en el corazón de sus seguidores, reafirmando su posición como dos de las voces más influyentes y queridas que han marcado la historia de la música regional mexicana.

Debido al éxito de su gira Juntos, y con la primera fecha a punto de colgar el letrero de agotado, Jorge Medina y Josi Cuen anuncian un segundo concierto en la Ciudad de México.

Desde que Jorge Medina decidió iniciar su carrera como solista en 2018, con su álbum debut titulado Así o más claro, ha demostrado una notable versatilidad y renovada pasión por la música, que se confirma con su disco más reciente Te quiero mil.

Su primer éxito como solista titulado Lo más seguro, marcó el inicio de una mayor libertad creativa y conexión emocional con su público. Temas como Porque tú llegaste, y Me vas a comparar, han sido piezas clave en el ascenso de Jorge Medina como solista, consolidando su posición dentro del panorama de la música regional mexicana.

En lo que respecta a Josi Cuen, ha demostrado de igual forma una notable versatilidad artística en su etapa como solista, destacándose también como una de las voces sólidas dentro del género.

Desde su debut en solitario en 2021, con el álbum Querer es poder, ha sabido trazar su propio camino En 2023, presentó Desde el palenque, así como En tiempo y forma en 2024, y Cumbia a Toda Banda, materiales que no solo reafirmaron su estilo distintivo, sino que también lo posicionó como un artista, capaz de reinvertarse sin perder su esencia.

Por ello, ambos artistas invitan a todos sus fans a unirse a su Tour Juntos, con el que están haciendo historia. Además invitan a escuchar sus éxitos Tu historia fue conmigo, En tiempo y forma, Entrega de amor, entre otros grandes éxitos el próximo 21 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.