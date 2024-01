De ratón a asesino: Mickey’s Mouse Trap

La primera de ellas es Mickey’s Mouse Trap, en la que se presentará a un asesino serial que usa una máscara perturbadora del personaje. Como buen slasher, este acechará a un grupo de amixes a través de una sala de juegos. Y sí, ya está el primer tráiler y hasta una fecha de estreno. Por ahora, solo se sabe que llegará a Estados Unidos en marzo del 2024.

La segunda película de terror de Mickey Mouse es de Steven LaMorte

Quizás su nombre no te suena, pero deberías ponerle atención porque está decidido a convertir clásicos en pesadillas. Steven LaMorte dirigió y lanzó The Mean One: un siniestro cuento de Navidad, película que se inspira en el Grinch. Tal cual sigue a el Malvado, una criatura sedienta de sangre de piel verde vestida de Santa Claus.Ahora, Steven LaMorte anunció que trabaja en una película de terror de Mickey Mouse que actualmente no cuenta con un título.Esta será una comedia de terror que mostrará a un ratón sádico atormentando a los desprevenidos pasajeros del ferry. La producción de la película comenzará esta primavera.“‘Steamboat Willie’ ha traído alegría a generaciones, pero debajo de ese exterior alegre se esconde un potencial para el terror puro y desquiciado”, expresó en un comunicado de prensa.Ambos proyectos estarían en el tono de Winnie the Pooh: miel y sangre, película de terror de bajo presupuesto que igual aprovechó que los personajes de los primeros libros de A.A. Milne pasaron a dominio público.

El mismo director de esa película ya trabaja en una secuela y en su momento dijo estar trabajando en una versión retorcida de Peter Pan, creado por James M. Barrie (que igual ya es parte del dominio público).

¿Y Disney qué dice?

Por ahora, la compañía no ha dicho nada sobre estas películas de terror de Mickey Mouse. Sin embargo, analistas dicen que la compañía estará vigilando y solo actuaría legalmente si alguien se excede.

Sólo la primera versión en blanco y negro de Mickey y Minnie son de dominio público. Las demás versiones siguen estando bajo protección y no pueden ser usados.

“Por supuesto, continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que siguen sujetas a derechos de autor, y trabajaremos para protegernos contra la confusión de los consumidores causada por usos no autorizados de Mickey y nuestros otros personajes icónicos”, dijo Disney en un comunicado.