Anuncian Los Bukis las fechas finales de su gira de reunión para 2026

El grupo mexicano Los Bukis confirmó las fechas finales de su gira de reunión, marcando así el cierre de una etapa que ha reunido a miles de fanáticos en todo el continente desde su regreso en 2021.
Bajo el título ¡Tuyos por Siempre! El Gran Cierre de un Ciclo, la agrupación liderada por Marco Antonio Solís ofrecerá dos conciertos especiales.
14 de febrero de 2026 en el Daikin Park de Houston, Texas y 20 de febrero de 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, detalla elimparcial.com
Una publicación compartida por Los Bukis (@somoslosbukis)
Durante estos espectáculos, Los Bukis prometen llevar al público por un viaje emocional a través de sus grandes éxitos, interpretando temas como, Quiéreme, Yo Te Necesito, Mi Najayita, Falso Amor, Ladrón de Buena Suerte, Morenita, Tu Cárcel, entre otras.
De acuerdo con un comunicado oficial, las dos presentaciones no solo serán el cierre de la gira, sino también un homenaje a la historia y legado del grupo.
“Estos conciertos son una celebración, un gesto de gratitud y la culminación de un sueño que revivió junto a la Bukimanía que los hizo inolvidables”, señala el texto.
El show en Los Ángeles, además, representa un regreso simbólico, ya que Los Bukis fueron los primeros artistas latinos en presentarse en el SoFi Stadium durante su gira de 2021, la cual se convirtió en la más exitosa en español de ese año, recaudando 49.6 millones de dólares, según Billboard Boxscore.
En 2024, el grupo también fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, conmemorando más de cinco décadas de trayectoria musical.
Con este anuncio, Los Bukis confirmaron que Houston y Los Ángeles serán las únicas y últimas ciudades en presenciar a la formación original en vivo.
La preventa comienza el 21 de octubre a las 10 a.m. (hora del Este) para clientes de Citi, mientras que la venta general estará disponible a partir del 24 de octubre en LiveNation.com.