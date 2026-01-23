Anuncian Los Invasores de Nuevo León, su Tour por Europa

Una vez más, la música regional mexicana deja claro que no tiene límites ni fronteras, demostrando que no sólo en México, sus exponentes son bien recibidos y celebrados, sino también en otros países, prueba de ello es el reciente anuncio que realizaron Los Invasores de Nuevo León, de su próxima gira por Europa. Fue a través de sus redes sociales, que la agrupación compartió las fechas y las ciudades donde se estarán presentando durante el mes de mayo. “La música norteña llega a La Palmeraie, París, Francia el 1 de mayo para una noche épica. Ritmo, emoción y una experiencia única en el corazón de Francia”, escribió la agrupación en su cuenta de Instagram.

Las presentaciones de los intérpretes de temas como Playa Sola, Laurita Garza y Mi casa nueva, continuará el 2 de mayo en Amsterdam, Países Bajos, y el 3 de mayo en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Tras estas tres primeras presentaciones, su gira continuará el 5 de mayo en la ciudad de Dublin, Irlanda y el 6 de mayo cantarán en el Rich Mix, visitando Londres. Finalmente, la gira concluirá el 7 de mayo con una presentación más, pero esta vez en Munich, Alemania. Con cada una de sus presentaciones, la agrupación compartirá la historia, la tradición de la música norteña, y así vivir al público europeo, una noche inolvidable llena de éxitos, sentimiento y acordeón del bueno.