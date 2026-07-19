Anuncian Los Moustros del Espacio Exterior su tercera gira por Europa

Con más de 15 años de trayectoria ininterrumpida y consolidados como uno de los puentes generacionales del rock & soul salvaje en el noroeste del país, la agrupación sinaloense Los Moustros del Espacio Exterior se prepara para cruzar el Atlántico por tercera ocasión.

A través de un comunicado, se informó que los seis músicos culichis emprenderán una ambiciosa gira, sumando 30 fechas en total, con presentaciones en ciudades de Bélgica, Países Bajos, Francia y, por primera vez en su carrera, en territorio español.

La agrupación sinaloense está formada por Alfonso ‘Rey Dragón’, (Voz), Ilán ‘Birdman’ ( Bajo y coros), Celso ‘Loboloco’, (Batería y coros), Mike ‘Crazylegs’ (Guitarra y coros), Harry ‘El Huracán’ ( Sax Tenor) y Job ‘Wolfie’ (Órganos).

Antes de su partida, la banda ofrecerá un concierto exclusivo de despedida para su público local este 31 de julio en el BackRock Bar de Culiacán.