Anuncian Los Moustros del Espacio Exterior su tercera gira por Europa

Con más de 15 años de trayectoria ininterrumpida y consolidados como uno de los puentes generacionales del rock & soul salvaje en el noroeste del país, la agrupación sinaloense Los Moustros del Espacio Exterior se prepara para cruzar el Atlántico por tercera ocasión.
A través de un comunicado, se informó que los seis músicos culichis emprenderán una ambiciosa gira, sumando 30 fechas en total, con presentaciones en ciudades de Bélgica, Países Bajos, Francia y, por primera vez en su carrera, en territorio español.
La agrupación sinaloense está formada por Alfonso ‘Rey Dragón’, (Voz), Ilán ‘Birdman’ ( Bajo y coros), Celso ‘Loboloco’, (Batería y coros), Mike ‘Crazylegs’ (Guitarra y coros), Harry ‘El Huracán’ ( Sax Tenor) y Job ‘Wolfie’ (Órganos).
Antes de su partida, la banda ofrecerá un concierto exclusivo de despedida para su público local este 31 de julio en el BackRock Bar de Culiacán.
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Esta nueva travesía internacional representa un hito clave para el proyecto de rock & soul, el cual ha desafiado las corrientes comerciales desde una trinchera geográfica compleja para el género.
El comunicado señala también, que esta tercera gira por Europa consolidará su alcance multicultural en los escenarios más exigentes del viejo continente, culminando con un show de cierre en las Islas Canarias.
Con este tour, la alineación no sólo reafirma su estatus de exportación musical global, sino que expande su mapa sumando el territorio ibérico a su ya conocido circuito europeo.
“Llevar el rock & soul hecho en Culiacán a nuevas fronteras siempre ha sido un orgullo. Esta tercera gira europea es muy especial porque finalmente pisaremos España y cerraremos en grande en Canarias. Pero antes de irnos, necesitamos la energía de nuestra gente; el show del 31 de julio será una explosión salvaje para agradecer a Culiacán todo el apoyo de estos años”, compartió la banda.
Desde las profundidades del cosmos y con una misión muy clara: hacer vibrar al mundo con la energía del rock & soul, Los Moustros del Espacio Exterior fusionan el sonido clásico de los años 50’s y 60’s con una propuesta moderna, enérgica, llena de actitud y pasión.
Se formaron a contracorriente en una ciudad difícil para el género musical que representan, acumulando en su catálogo musical tres discos, dos EP y un reciente single en formato vinil de 7 pulgadas lanzado en 2024 con los éxitos Si me quieres y Muévete y sacúdelo.
Su potente sonido los ha llevado a conquistar escenarios de prestigio nacional como el Festival Vive Latino, el Teatro Metropólitan y el Teatro de la Ciudad de México, convirtiéndose en orgullosos representantes de Sinaloa en la escena musical nacional e internacional.