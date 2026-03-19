Anuncian Los Tigres del Norte su primera presentación en República Dominicana

A pesar de tener más de 50 años, Los Tigres del Norte anunciaron que se presentarán por primera vez en República Dominicana el próximo 16 de mayo de 2026 en Santo Domingo.
A través de sus redes sociales, la agrupación compartió que sostuvo un encuentro con autoridades de ese país para promover su próximo concierto.
“República Dominicana, ¡qué gusto estar aquí! Un honor compartir este momento con la vicepresidenta, la Sra. Raquel Peña, y con el Sr. Embajador Carlos Miguel Aysa, fortaleciendo los lazos que nos unen a través de la música”, señaló el grupo.
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La agrupación también expresó en ese mismo mensaje su entusiasmo por presentarse por primera vez ante el público dominicano, detalló elimparcial.com
La visita y el concierto han sido presentados por medios dominicanos como un hecho relevante dentro de la agenda musical del país, al tratarse del debut de una de las agrupaciones más reconocidas de la música regional mexicana en escenarios de República Dominicana.
Antes de esa presentación en el Caribe, Los Tigres del Norte también tienen programadas fechas en Baja California: el 10 de abril en Mexicali y el 11 de abril en Tijuana, como parte de su gira de 2026.