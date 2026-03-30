Anuncian Los Tucanes de Tijuana gira por Europa

Con “La Chona” como estandarte y lista para hacer bailar al público europeo, Los Tucanes de Tijuana anunció su primera gira por Europa, para el mes de julio, un paso histórico que llevará uno de sus mayores éxitos, y al regional mexicano, a nuevos escenarios internacionales.

Los países que se incluyen en este Tour son Países Bajos, Alemania, España, Reino Unido e Irlanda.

Esta gira por Europa no solo representa un logro más en su carrera, sino un momento clave para la música regional mexicana en el escenario global, de acuerdo con elimparcial.com

Con décadas de trayectoria y un legado que ha marcado generaciones, los llamados “Papas de los pollitos” llevará su inconfundible estilo a nuevos escenarios internacionales, consolidando su impacto más allá del continente americano y conectando con una audiencia global que ha abrazado su música a lo largo de los años.

En medio de este momento histórico, Los Tucanes de Tijuana siguen demostrando su impacto en la cultura global.