El Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés) presidido por Fran Drescher, reveló sus nominados a las mejores actuaciones el último año en cine y televisión y la ceremonia de entrega se realizará el 26 de febrero en el Hotel Fairmont Century Plaza de Los Angeles.

Las nominaciones fueron anunciadas el miércoles por Haley Lu Richardson y Ashley Park .

Los nominados para el máximo galardón, el de mejor elenco, son Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans y Women Talking.

Cate Blanchett de Tár, Viola Davis de The Woman King, la actriz cubano-española Ana de Armas de Blonde, Danielle Deadwyler de Till y Michelle Yeoh de Everything Everywhere All at Once fueron nominadas a mejor actriz.

En la categoría de mejor actor fueron nominados Austin Butler de Elvis, Colin Farrell de The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser de The Whale, Bill Nighy de Living y Adam Sandler de Hustle.