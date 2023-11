Un remake del remake: los estudios de Paramount anuncian que una nueva versión de Golpe bajo: el juego final (The Longest Yard) se encuentra en trabajos de preproducción. Todavía no se sabe si Adam Sandler regresará para esta nueva cinta que todavía no tiene fecha de estreno.

La información proviene de una reseña de Deadline, en la que se detalla que la nueva cinta está siendo escrita por el showrunner Rodney Barnes. La iniciativa viene de parte de Paramount Pictures, estudio que hizo la película del 2005 de Sandler y la cinta original de 1974, protagonizada en aquel entonces por Burt Reynolds.

También participan Gunpowder & Sky, cuyo director ejecutivo, Van Toffler, fue productor de la versión de 2005 cuando trabajaba en el entonces propietario de MTV, Viacom. En el equipo de esta nueva versión está quien fuera el jefe de MTV Films, David Gale, también parte de la película que protagonizó Adam Sandler.