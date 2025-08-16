Anuncian sexta película de la franquicia ‘Scary Movie’

“Scary Movie” ya prepara su regreso con una sexta entrega que reunirá a Anna Faris y Regina Hall, en sus papeles icónicos como Cindy Campbell y Brenda Meeks.

La cinta se estrenará el 12 de junio de 2025, tras de casi un cuarto de siglo, en una producción que será distribuida por Paramount y producida por Miramax.

De acuerdo con Deadline, la nueva película marcará también el retorno de los creadores originales, los hermanos Keenen, Shawn y Marlon Wayans, quienes no habían estado involucrados en la saga desde “Scary Movie 2” (2001).

El rodaje está previsto para iniciar en octubre de 2025, con la intención de conservar el humor absurdo y la sátira cinematográfica que caracterizaron a las primeras entregas.

“Scary Movie” debutó en el año 2000 como una parodia directa de éxitos de terror como “Scream” y “Sé lo que hicieron el verano pasado”.

Su fórmula, que combinaba referencias a la cultura pop, comedia física y bromas irreverentes, convirtió la cinta en un fenómeno cultural que redefinió el género de la parodia en Hollywood. Con cinco películas entre 2000 y 2013, la saga acumuló más de 896 millones de dólares en taquilla mundial, de acuerdo con vanguardia.com.

En la nueva entrega, los productores han prometido un guion que mantendrá la esencia del humor absurdo, pero con guiños actualizados a las tendencias de la cultura contemporánea, el cine de terror reciente y fenómenos virales de internet.

El regreso de Faris y Hall ha despertado una ola de nostalgia entre los seguidores, muchos de los cuales crecieron con las bromas de sus personajes, que se convirtieron en parte del imaginario cómico de inicios de los 2000.