Según información de Variety, se ha informado que los actores Brian Posehn (Bert Kibbler), Lauren Lapkus (Denise) y Kevin Sussman (Stuart Bloom) serán los actores protagonistas de éste nuevo proyecto, mismo que se anunció que estaba siendo desarrollado desde abril del año pasado.

No obstante, no se han revelado detalles sobre la historia ni de qué tratará éste nuevo spin off de la serie; además, éste estaría aún en fase de desarrollo por lo que no hay un guión de por medio ni algo en concreto que pueda confirmar cuando es que saldrá al aire.

También se informa que los actores Brian, Lauren y Kevin tienen contratos de tenencia de talentos, por lo que aún no hay una confirmación de si estos podrán formar parte del mismo, pero se buscaría la forma de que estos protagonicen la nueva serie.

Kevin Sussman es un actor y comediante de televisión y cine. Éste es recordado por su participación en la serie de Ugly Betty como Walter; sin embargo, la mayoría de los fanáticos lo asocian con Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics en la serie.

Brian Edmundir Posehn es un actor, comediante, cantante, compositor, productor de cine y televisión, además de ser un escritor.

Éste apareció en la serie de La Teoría del Big Bang interpretanto a Bert Kibbler, un reconocido geólogo que logramos ver a lo largo de 15 episodios de la misma a partir de la temporada seis.

Dorthea Lauren Allegra Lapkus es una actriz y comediante estadounidense. Es más recordada por interpretar el papel de Susan Fischer en la serie de ‘Orange Is the New Black’; a esta actriz la pudimos observar en su papel de Denise, ayudante de Stuart en The Big Bang Theory, durante ocho episodios entre la temporada 11 y 12.