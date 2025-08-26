Anuncian su compromiso Taylor Swift y Travis Kelce

La estrella del pop Taylor Swift y el jugador de los Chiefs de Kansas City de la NFL Travis Kelce están comprometidos, así lo dio a conocer la pareja en sus cuentas de Instagram. “Tu profesora de inglés y tu profesor del gimnasio se van a casar”, escribió la pareja para anunciar la noticia, añadiendo un emoji explosivo y un fragmento de la canción “So high school” de Swift. En la primera foto, Kelce aparece arrodillado ante la cantante de pie bajo un romántico entorno de flores y árboles. En una foto posterior, Taylor luce un anillo con una enorme piedra.

El compromiso de la pareja llega tras un romance que cautivó a los aficionados al futbol americano y a la cultura pop desde la Semana 3 de la temporada 2023 de la NFL. En diciembre de 2023, Swift reflexionó sobre el origen de su relación con Travis Kelce en un artículo para Time Magazine Person of the Year. “Todo empezó cuando Travis, con mucha ternura, habló de mí en su podcast, que me pareció maravilloso”, declaró Swift. “Empezamos a salir justo después de eso. Así que pasamos bastante tiempo sin que nadie se enterara, lo cual agradezco, porque pudimos conocernos. Para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja. ¿Creo que algunos creen que vieron nuestra primera cita en ese partido? Nunca seríamos tan psicópatas como para intentar una primera cita así”. La noticia de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift se produce luego de que la cantante anunció su nuevo álbum “The Life of a Showgirl” durante el podcast “New Heights” conducido por el ala cerrada junto a su hermano Jason Kelce, ex centro de los Philadelphia Eagles.

La pareja también apareció recientemente en el podcast New Heights juntos para anunciar el próximo álbum número 12 de Swift, The Life of a Showgirl.

El anillo es creación de la diseñadora Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, con sede en Nueva York.

A la hora de ser publicada la noticia en redes sociales, sumaba 12 millones de “me gusta” en Instagram.