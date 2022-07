Aparece Brad Pitt usando falda en el estreno de su nueva película ‘Bullet Train’

“Si estás llegando a algo con el flujo del aire, ¿sabes?, nadie del otro género nos describe a nuestro género los beneficios de esa brisa, yo digo que es gloriosa, un placer en todos los sentidos”, dijo Pitt, con una gran sonrisa, en entrevista para el programa Despierta América.

El ex de Angelina Jolie también se refirió al hecho de compartir escena con el intérprete de música urbana Bad Bunny y destacó sus cualidades.

“Se avienta con todo, no duda las cosas y cuando me avienta en el mar y me apuñala en la escena no se la pensó para nada, todo fue muy realista, es que así están diseñadas las escenas, son muy divertidas también, y al igual que el resto del elenco, todos disfrutamos de ellas y creo que son lo que más resaltó”.