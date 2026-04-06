Aparece Britney Spears junto a sus dos hijos, tras años de distanciamiento

La cantante, de 44 años, comparte a Sean Preston y Jayden James con su exesposo Kevin Federline. Ambos jóvenes han mantenido durante años un perfil relativamente bajo, pese al interés constante que ha rodeado a la familia desde la separación de sus padres.

En las imágenes se les ve posando juntos, sonriendo y compartiendo momentos. Las publicaciones llamaron la atención porque se trata de una aparición poco habitual con sus dos hijos.

Britney Spears volvió a mostrar una parte de su vida familiar en redes sociales. La cantante publicó en Instagram una serie de fotos y videos junto a sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19.

En el material compartido por Spears, se ve a la cantante con un top rosa y shorts blancos, mientras Sean Preston y Jayden James aparecen vestidos con playeras blancas y shorts claros.

Una de las imágenes más difundidas muestra a Sean Preston abrazando a su mamá, mientras en los videos también se observa a la cantante bailando y pasando el día con ambos jóvenes, señala quien.com

La publicación llegó pocos días después de otra aparición de Spears junto a Jayden. La cantante había compartido en Instagram un video con su hijo menor acompañado por un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en el que mencionó que pasar tiempo con familia y amigos era “una bendición”.

De acuerdo con los reportes publicados tras ese post, la artista retomó su actividad en Instagram después de varias semanas de ausencia.

El contenido más reciente causó una conversación en redes sociales y muchas sorpresa por parte de sus admiradores, ya que hace tiempo no aparecía con sus hijos en sus redes. También coincidió con otro detalle que generó atención mediática: Sean Preston cambió en Instagram su identificador de “Federline” a “Sean P Spears”.

Los reportes precisan que se trató de un cambio en su nombre de usuario dentro de la plataforma, no de un cambio legal de apellido.

Britney Spears y Kevin Federline estuvieron casados entre 2004 y 2007. Su divorcio quedó finalizado en julio de 2007 y, en ese momento, acordaron una custodia compartida de sus hijos.

Sin embargo, con el paso de los años la situación cambió y Federline tuvo la custodia mayoritaria durante un largo periodo, en medio de los problemas personales y legales que atravesó la cantante. En 2023, Spears dio su consentimiento para que Sean Preston y Jayden James se mudaran a Hawái con su padre, Kevin Federline, y la familia de este.

En diciembre de 2024, Spears ya había dado a conocer un reencuentro con Jayden durante la Navidad. Entonces escribió que era la “mejor Navidad” de su vida y señaló que no había visto a sus hijos en dos años.

En 2025, siguió compartiendo algunas imágenes esporádicas con Jayden, pero las apariciones con ambos hijos seguían siendo poco comunes.

El nuevo post apareció, además, después de un episodio reciente en la vida pública de Spears. La cantante fue arrestada el 4 de marzo en Ventura County, California, bajo sospecha de conducir bajo la influencia de alcohol.

Tras ese hecho, People informó que un representante de la artista señaló que Sean Preston y Jayden pasarían tiempo con su madre mientras atravesaba ese momento.