Con tan solo 25 años, Christian Nodal ya cuenta con seis premios Latin Grammy, consolidándose como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana. Su carrera y su innegable talento lo han llevado a obtener este reconocimiento. El propio Nodal afirmó que “todos somos hermosos”, apoyando así el mensaje de la revista de que la belleza se encuentra en todas partes.

Christian Nodal no solo se llena de energía a través del amor de su novia, la cantante mexicana Ángela Aguilar. “No tengo una carrera tan grande, no tengo una carrera tan corta; pero tengo un público que me ama, un público fiel que me sigue, que está para mí”, destaca el cantante de 25 años, quien también se jacta de poseer el afecto más puro del mundo gracias a su hijita, Inti, quien en septiembre cumplirá un año y es fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu. “Es un momento que estoy disfrutando mucho de todo lo que se ha construido”, dijo.