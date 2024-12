$!Aparece en Chile, el reloj robado a Keanu Reeves de su casa en Los Ángeles

Una de las pertenencias de Keanu Reeves, que fue robada de su casa en Los Ángeles, fue encontrada en Chile el pasado 28 de diciembre en la vivienda de un hombre que fue detenido por un violento robo.

La policía de Chile presumió haber recuperado uno de los tres relojes robados de la casa de Keanu Reeves a finales del 2023; este modelo en particular tendría un costo de 9 mil dólares, es decir, 182 mil 970 pesos.

“Detectives de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística, incautaron en Peñalolén diversas joyas, relojes valiosos, y objetos robados, incluyendo un reloj de un famoso actor de cine, víctima de un robo en Los Ángeles en diciembre de 2023”, dice el comunicado emitido por la policía chilena.

El Rolex Submariner tiene grabado el nombre del actor y un texto que dice: “The John Wick Five. Keanu Thanks You. JW4, 2021”, pues supuestamente se trata de uno de los exclusivos relojes que Reeves regaló a los dobles de acción con los que trabajó en una de sus películas.