Aparece Lionel Messi en promocional de ‘Spider-Man’, junto a Tom Holland

El Mundial acaba de darnos un nuevo e inesperado crossover: El universo de los superhéroes y el del futbol se cruzaron gracias a una inesperada dupla: Lionel Messi y Tom Holland.
El capitán de la selección argentina protagoniza el nuevo video promocional de Spider-Man: Brand New Day, la próxima entrega de la saga de Marvel. El video rápidamente se volvió viral entre los fans del deporte y el cine.
En el clip, lanzado por Sony Pictures como parte de la campaña promocional de la película, Messi usa una plataforma llamada Spidey Tracker para localizar al superhéroe. Al llegar al punto indicado se encuentra con Holland, quien, sorprendido por la presencia del futbolista, sale corriendo y regresa segundos después convertido en Spider-Man.
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Entonces llega el momento más comentado del video. El actor saluda al astro argentino con la frase. “Escuché que me estabas buscando”, mientras ambos intercambian un amistoso encuentro que ha conquistado las redes sociales, señala quien.com
La colaboración forma parte de una estrategia global para promocionar Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está previsto para el 30 de julio de 2026 en Estados Unidos.
Como complemento de la campaña, Sony y Samsung desarrollaron Spidey Tracker, una plataforma interactiva que permitirá a los seguidores desbloquear contenido exclusivo, seguir “avistamientos” del superhéroe y acceder a experiencias especiales en más de 35 países.
Aunque esta es la primera vez que Messi participa en una campaña oficial de Spider-Man, no es la primera interacción entre ellos. En mayo, Tom Holland asistió a un partido del Inter Miami para ver jugar al campeón del mundo y expresó públicamente su admiración por el futbolista argentino.
Además, durante la gira promocional de la película, el actor también envió un mensaje al delantero argentino Julián Álvarez, conocido como “La Araña”, asegurando que le encantaría conocerlo y que incluso sería “un gran Spider-Man”.
Spider-Man: Brand New Day es la cuarta película de Tom Holland como Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Dirigida por Destin Daniel Cretton, la historia mostrará a un Spider-Man más maduro, viviendo solo tras los acontecimientos de No Way Home.
Esto mientras enfrenta una nueva amenaza y una inesperada evolución de sus poderes. El elenco incluye también a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal y Mark Ruffalo.