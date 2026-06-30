Aparece Lionel Messi en promocional de ‘Spider-Man’, junto a Tom Holland

El Mundial acaba de darnos un nuevo e inesperado crossover: El universo de los superhéroes y el del futbol se cruzaron gracias a una inesperada dupla: Lionel Messi y Tom Holland. El capitán de la selección argentina protagoniza el nuevo video promocional de Spider-Man: Brand New Day, la próxima entrega de la saga de Marvel. El video rápidamente se volvió viral entre los fans del deporte y el cine. En el clip, lanzado por Sony Pictures como parte de la campaña promocional de la película, Messi usa una plataforma llamada Spidey Tracker para localizar al superhéroe. Al llegar al punto indicado se encuentra con Holland, quien, sorprendido por la presencia del futbolista, sale corriendo y regresa segundos después convertido en Spider-Man.

Entonces llega el momento más comentado del video. El actor saluda al astro argentino con la frase. “Escuché que me estabas buscando”, mientras ambos intercambian un amistoso encuentro que ha conquistado las redes sociales, señala quien.com La colaboración forma parte de una estrategia global para promocionar Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está previsto para el 30 de julio de 2026 en Estados Unidos. Como complemento de la campaña, Sony y Samsung desarrollaron Spidey Tracker, una plataforma interactiva que permitirá a los seguidores desbloquear contenido exclusivo, seguir “avistamientos” del superhéroe y acceder a experiencias especiales en más de 35 países.