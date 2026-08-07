Aparece Verónica Castro mostrando un nuevo look

Luego de semanas de ausencia, la actriz apareció en el perfil de Instagram del estilista Pepe Gutiérrez, quien se encargó de hacerle un gran cambio de look.

El experto en pelo, compartió una serie de fotos y videos del cambio de look que le hizo a la querida actriz, lo que representó también un sueño cumplido para él.

Los últimos años, la actriz Verónica Castro ha optado por mantenerse alejada de los reflectores, sin embargo, su nombre sigue despertando interés y cariño entre el público. Por ello, sorprendió que esta semana apareciera en las redes sociales del estilista Pepe Gutiérrez.

“Sueño cumplido. No miden mi felicidad. Finalmente con la Reyna de la televisión mexicana”, posteó el experto en color antes de detallar que le hizo un diseño personalizado silver balayage contouring.

En las imágenes, Verónica posa sonriente, lo que deja claro que quedó más que satisfecha con el resultado. Lejos de ocultar las canas, la actriz las lleva con orgullo y estilo, señala quien.com

“Tuve el honor de hacer el cabello del rostro más bello de la televisión mexicana, fue un día inolvidable. Compartir con una de tus estrellas favoritas, platicar tanto, comer en su mesa delicioso, tomar café con pastelito. Y ya les platicaré más, no quepo de la emoción. Aún estoy digeriendo tan grande experiencia en mi vida. Siempre que me preguntaban a quién me gustaría arreglar les decía me faltaba Verónica”, aseguró Pepe.

Tras la publicación del resultado de este cambio de look, los comentarios positivos no se hicieron esperar.

Desde hace varios años, Verónica decidió reducir considerablemente sus apariciones públicas. Su último proyecto de ficción fue la serie La casa de las flores, de Netflix, donde interpretó a Virginia de la Mora y demostró que seguía siendo una de las actrices más queridas por el público.

En 2020, tuvo una participación en la película Dime cuándo tú, dirigida por Gerardo Gatica y producida por su hijo Michel Castro.

Tras esa producción, la actriz optó por mantenerse lejos de los sets de grabación. En distintas ocasiones ha explicado que disfruta esta etapa de mayor tranquilidad, rodeada de su familia y sin la presión que implica trabajar al ritmo que mantuvo durante décadas.

Aunque por ahora no contempla regresar a las telenovelas, su historia volverá a las pantallas gracias a un documental que actualmente se encuentra en producción.

El proyecto será dirigido por el cineasta Santiago Fábregas y llegará a ViX, con la supervisión de Michel Castro, según confirmó la periodista Pati Chapoy en Ventaneando.

La producción recorrerá los momentos más importantes de su carrera como actriz, conductora y cantante, además de incluir anécdotas poco conocidas detrás de algunos de sus personajes más emblemáticos. Hasta ahora no se ha anunciado una fecha oficial de estreno.