Aparece Xavi dentro de la lista de lo mejor del año de Barack Obama

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama es una de las personas más influyentes en la cultura pop, pues más allá de la política, su opinión ha llegado a estar presente en la música, el cine y la literatura.
Esto desde su estancia en la Casa Blanca, donde comenzó a compartir sus canciones, películas y libros favoritos del año en un formato de lista. Esto se convirtió en una tradición para él y este año presentó su top, con la sorpresa de que un mexicano aparece en él.
Las listas de lo mejor del año de Barack Obama han llegado a las redes sociales y el cantante Xavi sorprende al aparecer en ellas con su tema en colaboración con el colombiano Manuel Turizo, señala milenio.com
La lista completa incluye:
-Nice to Each Other/ Olivia Dean
-Luther/ Kendrick Lamar & SZA
-Tatata/ Burna Boy ft. Travis Scott
-Jump/BLACKPINK
-Faithless/Bruce Springsteen
-Pasayadan/Ganavya
-99 Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young Jonn
-Sexo, Violencia y Llantas/Rosalía
-Metal/The Beths
-Abracadabra/Lady Gaga
-Just Say Dat/Gunna
-The Giver/Chappell Roan
-Aurora/Mora & De La Rose
-Silver Lining/Laufey
-No More Old Men/Chance the Rapper & Jamila Woods
-Bury Me/Jason Isbell
-I Wish I Could Go Travelling Again/Stacey Kent
-Please Don’t Cry/Kacy Hill
-Stay/ROE
-Ordinary/Alex Warren
-Sycamore Tree/Khamari
-Nokia/Drake
-En Privado/Xavi & Manuel Turizo
-Not in Surrender/Obongjayar
Asimismo, Obama presenta lo que más disfrutó en cine y literatura, y estos son los tops del 2025, aunque no tienen un orden en específico.
Entre sus filmes favoritos aparecen Una batalla tras otra (One Battle After Another), Pecadores (Sinners), Fue sólo un accidente (It Was Just an Accident), Hamnet, Valor sentimental (Sentimental Value), No hay otra opción (No Other Choice), El agente secreto (The Secret Agent), Sueños de tren (Train Dreams), Jay Kelly, Buena fortuna (Good Fortune) y Orwell: 2+2=5.
Xavi (Joshua Xavier Gutiérrez Alonso) es un joven cantante mexicoamericano de corridos tumbados que saltó a la fama a finales de 2023 con los éxitos virales La Víctima y La Diabla, convirtiéndose en un fenómeno del regional mexicano con un estilo que mezcla su voz emotiva y letras románticas.
Nacido en Phoenix, Arizona, en 2004, tiene raíces mexicanas y comenzó a cantar en la iglesia, influenciado por su familia, superando un grave accidente a los 17 años que transformó su perspectiva y lo impulsó a seguir su carrera musical, logrando éxitos globales en Spotify y Billboard.
Esta no es la primera vez que un cantante mexicano aparece en la playlist de Obama, anteriormente en 2023, fue Peso Pluma, con el tema La Bebé junto a Yng Lvcas.