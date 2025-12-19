Aparece Xavi dentro de la lista de lo mejor del año de Barack Obama

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama es una de las personas más influyentes en la cultura pop, pues más allá de la política, su opinión ha llegado a estar presente en la música, el cine y la literatura.

Esto desde su estancia en la Casa Blanca, donde comenzó a compartir sus canciones, películas y libros favoritos del año en un formato de lista. Esto se convirtió en una tradición para él y este año presentó su top, con la sorpresa de que un mexicano aparece en él.

Las listas de lo mejor del año de Barack Obama han llegado a las redes sociales y el cantante Xavi sorprende al aparecer en ellas con su tema en colaboración con el colombiano Manuel Turizo, señala milenio.com