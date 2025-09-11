$!Aparecen juntos Carín León y Ricky Martin en Las Vegas y los fans piden colaboración

En la fotografía, tomada aparentemente en un backstage, se aprecia al sonorense con su clásico sombrero beige y un atuendo en tonos neutros, mientras el puertorriqueño sonríe con su estilo urbano y gesto desenfadado.

Carín León y Ricky Martin coincidieron recientemente en la Ciudad del Pecado, y una imagen compartida en redes sociales encendió la especulación sobre una posible colaboración entre ambos.

Las Vegas se convirtió en el punto de reunión inesperado de dos figuras que, a primera vista, parecen pertenecer a mundos musicales distintos pero que comparten la misma pasión por el escenario.

El ambiente íntimo del lugar sugiere que el encuentro ocurrió durante los ensayos o en los preparativos de sus respectivas presentaciones.

La coincidencia llega justo en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia Mexicana, fechas en las que ambos artistas tienen shows programados, señala elimparcial.com

Carín León ofrecerá un concierto sold out este viernes 12 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena como parte de su Boca Chueca Tour 2025, mientras Ricky Martin continúa con su residencia Live in Las Vegas en el Colosseum at Caesars Palace, con funciones viernes y sábado.

La foto desató comentarios inmediatos: “¡Se viene colaboración!”, “el crossover que no sabíamos que necesitábamos” y hasta memes que imaginan un “regional pop” nacido de la unión de sus estilos.

Y no es un sueño tan descabellado: León ha interpretado en vivo una versión norteña de A medio vivir, el tema que catapultó a Martin a la fama internacional en 1995.

Carín León atraviesa un momento cumbre en su carrera: agotando boletos en grandes arenas de Estados Unidos, fusionando el corrido con country y pop, y consolidándose como uno de los artistas más influyentes del regional mexicano.

Ricky Martin, por su parte, mantiene vigente su legado con un show cargado de clásicos como Livin’ la vida loca y María, demostrando por qué sigue siendo un referente global del pop latino.